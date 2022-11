CONDADO DE POLK, Fla. (WFLA) – Las autoridades del condado de Polk están buscando desesperadamente a un niño de 9 años que se cayó de la embarcación de su padre el sábado y desapareció en el agua turbia.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, el incidente tuvo lugar en Lake Annie, al sur de Dundee. Los agentes dijeron que el niño de 9 años de Port St. Lucie y sus dos hermanos estaban en el pontón de su padre cuando cayó por el frente y fue golpeado por la hélice del barco.

El padre saltó al agua para buscar a su hijo mientras otro niño llamaba al 911.

Los agentes dijeron que el niño de 9 años no llevaba un dispositivo de flotación personal cuando cayó al agua. La ley de Florida no requiere que el niño use un chaleco salvavidas.

Los socorristas llegaron al lago alrededor de las 2:40 p.m. e inmediatamente lanzaron botes en un esfuerzo por buscar al niño.

La Unidad Marina de PCSO, el Equipo de Búsqueda y Recuperación Submarina (USART), la Unidad de Aviación y las Unidades de Drones se utilizaron en el esfuerzo de búsqueda en curso.

“Es una tragedia y una pesadilla inimaginable para la familia del niño”, dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd. “Estamos utilizando muchos recursos para encontrarlo. Estamos trabajando en un gran lago con profundidades de hasta unos 16 pies, con poca visibilidad, pero hemos estado allí las 24 horas del día y seguiremos estando allí hasta que lo sepamos”. encontrarlo.”

La búsqueda del niño sigue en curso.