La pandemia de COVID-19 realmente ha cambiado la forma en que pensamos sobre la naturaleza del trabajo y, en particular, dónde vivimos versus dónde estamos empleados. Existían situaciones previas a la pandemia, de teletrabajo o de trabajo desde casa, pero no eran la norma. Casi 6 de cada 10 estadounidenses rara vez o nunca trabajaban a distancia antes de la pandemia. Meses después, poco más de la mitad de los trabajadores que podían estaban teletrabajando. Aunque las vacunas estaban en el horizonte, y con eso, un regreso inminente a la vida de oficina, muchos todavía preferían esta nueva forma de trabajar.

Los empleados descubrieron que trabajar desde casa ciertamente tenía una ventaja. No más viajes largos y estresantes. Eran más productivos. Tener más flexibilidad con el tiempo les permitió administrar mejor un hogar. Para aquellos que viven en mercados inmobiliarios costosos, la pandemia ha brindado la oportunidad de dar el salto a una ciudad más asequible sin sacrificar el sueldo de una gran ciudad.

Si bien muchos empleadores quieren que los trabajadores regresen a la oficina de alguna manera, es probable que la tendencia del trabajo desde el hogar haya llegado para quedarse. Con él, las ciudades más pequeñas pueden continuar en auge, ya que la gente deja las ciudades más grandes por un estilo de vida diferente. Entonces, ¿en qué parte de su estado viene la gente a establecerse y disfrutar de este nuevo estilo de vida de trabajo desde cualquier lugar? Para averiguarlo, Stacker compiló una lista de áreas metropolitanas donde la mayoría de las personas están encontrando nuevos trabajos en Tampa-St. Petersburg-Clearwater en Florida utilizando datos de la Oficina del Censo de EE.UU. de su reporte llamado “Flujos de trabajo a trabajo”. Las áreas metropolitanas se clasifican según la cantidad de personas que comenzaron un nuevo trabajo en Tampa-St. Petersburg-Clearwater en el primer trimestre de 2021.

También te puede interesar: Dónde se muda más la gente en Tampa

1 / 20Carol Ann Mossa // Shutterstock

#20. Punta Gorda, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Punta Gorda en el primer trimestre de 2021: 380

— #3 destino más común desde Punta Gorda

– Comenzó un nuevo trabajo en Punta Gorda desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 379

— 0.9% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 1 a Tampa

2 / 20Andrew Bossi // Wikimedia

#19. Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Washington en el primer trimestre de 2021: 403

— #32 destino más común desde Washington

– Comenzó un nuevo trabajo en Washington desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 165

— 0.4% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 238 a Tampa

3 / 20Christopher y Amy Esposito // Wikicommons

#18. Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Chicago en el primer trimestre de 2021: 423

— #51 destino más común desde Chicago

– Comenzó un nuevo trabajo en Chicago desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 134

— 0.3% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 289 a Tampa

4 / 20FloridaStock // Shutterstock

#17. Naples-Marco Island, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Naples en el primer trimestre de 2021: 437

— #4 destino más común desde Nápoles

– Comenzó un nuevo trabajo en Naples desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 468

— 1.1% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 31 a Naples

5 / 20Félix Mizioznikov // Shutterstock

#16. Port St. Lucie, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Port St. Lucie en el primer trimestre de 2021: 484

— #4 destino más común desde Port St. Lucie

– Comenzó un nuevo trabajo en Port St. Lucie desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 580

— 1.4% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 96 a Port St. Lucie

También te puede interesar: Los trabajos mejor pagados en Tampa que requieren un título de posgrado

6 / 20Keizers // Wikimedia Commons

#15. Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Atlanta en el primer trimestre de 2021: 498

— #27 destino más común desde Atlanta

– Comenzó un nuevo trabajo en Atlanta desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 426

— 1.0% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 72 a Tampa

7 / 20Usuario:DouglasGreen // Wikimedia

#14. Gainesville, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Gainesville en el primer trimestre de 2021: 577

— #3 destino más común desde Gainesville

– Comenzó un nuevo trabajo en Gainesville desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 651

— 1.6% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 74 a Gainesville

8 / 20UrbanoTallahassee// Wikimedia

#13. Tallahassee, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Tallahassee en el primer trimestre de 2021: 632

— El tercer destino más común desde Tallahassee

– Comenzó un nuevo trabajo en Tallahassee desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 623

— 1.5% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 9 a Tampa

9 / 20Canva

#12. Área(s) no metropolitana(s), Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde un área no metropolitana en el primer trimestre de 2021: 657

— #4 destino más común desde un área no metropolitana.

– Comenzó un nuevo trabajo en un área no metropolitana de Tampa en el primer trimestre de 2021: 653

— 1.6% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 4 a Tampa

10 / 20Blankfaze // Wikimedia Commons

#11. Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Pensacola en el primer trimestre de 2021: 662

— #4 destino más común desde Pensacola

– Comenzó un nuevo trabajo en Pensacola desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 551

— 1.3% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 111 a Tampa

También te puede interesar: Áreas metropolitanas donde la gente de Tampa está consiguiendo nuevos trabajos

11 / 20Luv24jmg // Wikimedia Commons

#10. Ocala, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Ocala en el primer trimestre de 2021: 668

— #3 destino más común desde Ocala

– Comenzó un nuevo trabajo en Ocala desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 652

— 1.6% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 16 a Tampa

12 / 20Yinan Chen // Wikimedia

#9. Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Deltona en el primer trimestre de 2021: 794

— #4 destino más común desde Deltona

– Comenzó un nuevo trabajo en Deltona desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 829

— 2.0% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 35 a Deltona

13 / 20MicheleHaro // Wikimedia

#8. Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Palm Bay en el primer trimestre de 2021: 878

— #4 destino más común desde Palm Bay

– Comenzó un nuevo trabajo en Palm Bay desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 867

— 2.1% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 11 a Tampa

14 / 20Rey de Corazones // Wikimedia

#7. Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Nueva York en el primer trimestre de 2021: 969

— #31 destino más común desde Nueva York

– Comenzó un nuevo trabajo en Nueva York desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 330

— 0.8% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 639 a Tampa

15 / 20Sanibel Sol // WikiCommons

#6. Cape Coral-Fort Myers, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Cape Coral en el primer trimestre de 2021: 1,305

— #3 destino más común desde Cape Coral

– Comenzó un nuevo trabajo en Cape Coral desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 1,312

— 3.2% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 7 a Cape Coral

También te puede interesar: Los asadores mejor calificados en Tampa, según Tripadvisor

16 / 20Pat McGinley // Shutterstock

#5. North Port-Sarasota-Bradenton, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde North Port en el primer trimestre de 2021: 2538

— #2 destino más común desde North Port

– Comenzó un nuevo trabajo en North Port desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 2,751

— 6.7% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 213 a North Port

17 / 20VisiteCentralFL // Flickr

#4. Lakeland-Winter Haven, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Lakeland en el primer trimestre de 2021: 2585

— #2 destino más común desde Lakeland

– Comenzó un nuevo trabajo en Lakeland desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 2868

— 7.0% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 283 a Lakeland

18 / 20Andrew Avitus // Wikicommons’

#3. Jacksonville, Florida

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Jacksonville en el primer trimestre de 2021: 3,142

— #4 destino más común desde Jacksonville

– Comenzó un nuevo trabajo en Jacksonville desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 3,037

— 7.4% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 105 a Tampa

19 / 20Kolossos // Wikimedia Commons

#2. Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Miami en el primer trimestre de 2021: 6,953

— #2 destino más común desde Miami

– Comenzó un nuevo trabajo en Miami desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 6,937

— 16.9% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 16 a Tampa

20 / 20Songquan Deng // Shutterstock

#1. Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

– Comenzó un nuevo trabajo en Tampa desde Orlando en el primer trimestre de 2021: 7,410

— #2 destino más común desde Orlando

– Comenzó un nuevo trabajo en Orlando desde Tampa en el primer trimestre de 2021: 7,315

— 17.8% del total de nuevos empleos fuera del área metropolitana

– Flujo de trabajo neto: 95 a Tampa

También te puede interesar: Los restaurantes mejor calificados en Tampa, según Tripadvisor