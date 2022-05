CLEARWATER, Fla. (WFLA) – Un perro pudo haber evitado una tragedia en Clearwater recientemente, según una mujer.

Karen Mattes, de California, le dijo a News Channel 8 que ella, su esposo y su cuñado estaban visitando a su padre de 91 años en Clearwater. A lo largo del viaje estaba la mezcla de pit bull de 6 años de edad de su cuñado llamada Keeny.

Mattes dijo que en la madrugada del 14 de mayo, un refrigerador defectuoso casi provocó un incendio eléctrico en la casa de su padre.

“Digo ‘casi’ por Keeny… quien saltó sobre mi cama para despertarme”, dijo Mattes.

Ella dijo que el perro luego bajó por el pasillo y saltó sobre la cama de su cuñado para despertarlo también.

La familia escuchó un fuerte “pop”, vio chispas y olió a quemado en la parte trasera del refrigerador. Mattes dijo que estaba mojado cerca del tomacorriente.

“El desastre fue evitado por esta increíble mezcla de pit bull rescatada. ¡Gracias Keeny!” ella dijo.

Mattes dijo que Keeny y su cuñado viven en Inverness y que era solo la primera vez que conocía al cachorro.

“No me sorprende, ya que he estado en el rescate de perros durante más de 20 años y sé lo increíbles que son”, dijo Mattes. “Especialmente la raza ‘pit bull’, que es tan incomprendida. Ella solo me conocía menos de un día y estaba allí para ayudar”.

Mattes dijo que cree que los humanos pueden aprender mucho de los perros y que está agradecida de que Keeny haya estado ahí para ellos.