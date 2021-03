Pequeñas casas creciendo en popularidad en medio del boom inmobiliario de Tampa Bay

THONOTOSASSA, Fla. (WFLA) – El boom inmobiliario en el área de Tampa Bay está haciendo que los compradores recurran a casas pequeñas.

Las ventas de las casas pequeñas en Escape Tampa Village en Thonotosassa han aumentado un 25% desde el inicio de la pandemia.

“Hay una creciente expansión de personas que quieren vivir más pequeñas. A cambio, también pueden gastar su dinero en lugares distintos al espacio desperdiciado en sus hogares, enormes facturas de electricidad”, dijo el desarrollador David Peterson.

Tim Mastic, propietario de una casa pequeña, dice que el espacio de vida alternativo era ideal.

“Quería encontrar una casa en la que no tuviera que preocuparme por el mantenimiento, trabajar en el jardín y limpiar todo el tiempo”, le dijo a 8 On Your Side. “Han sido un par de años de vender, deshacerse y donar cosas. Ahora estoy en un punto en el que me siento realmente cómodo, no me pierdo nada”.

Las casas en la comunidad de casas pequeñas en la carretera 301 de los EE. UU. Tienen entre 350 y 450 pies cuadrados, similar al tamaño de un apartamento tipo estudio. Los precios oscilan entre $ 69,000 y $ 100,000.

“El alquiler es de $ 1,800, $ 1,700, $ 2,000. En ocasiones, estamos recibiendo personas en estas casas por menos de $ 1,200”, dijo Peterson.

Escape Tampa Village se encuentra en su segunda fase de construcción. La nueva comunidad tendrá 23 casas diminutas. Más información está disponible en su sitio web.