TAMPA, Fla. (WFLA) – Una mujer de Tampa está agradecida de estar viva después de que le robaron el auto frente a su casa.

Esto sucedió el domingo en East Hillsborough Avenue. El robo del auto fue captado por la cámara.

“En el momento en que me tiró al suelo, pensé en mi vida, en mis hijos”, dijo Jeniffer Rivera.

Rivera dijo que temía lo peor. “Gracias a Dios, él no me disparó”, dijo.

Son 20 segundos que Rivera repite en su cabeza. Se estaba preparando para ir a recoger a su hija el domingo por la tarde. Una de las cámaras de vigilancia de su vecino muestra a Rivera abriendo la puerta de su auto, luego, segundos después, pasan dos jóvenes. Uno de ellos se acerca a Rivera cuando está en su auto.

“Él me preguntó, ‘señora, ¿tiene cargador?’ Lo miré a la cara y le dije, ‘no, no tengo'”, dijo Rivera.

Rivera dice que cuando estaba a punto de cerrar la puerta, el adolescente se levantó la camisa y mostró un arma.

“Le dije, ‘¿es de verdad?’ El dijo que sí.’ Así que no me moví”, dijo Rivera.

Rivera dice que sacó el arma de sus pantalones y la presionó contra su costado.

“Él dijo: ‘Te dije que te bajaras de tu auto'”, dijo Rivera. “Entonces, me agarró de la mano y me tiró al suelo”.

Él cerró la puerta. Rivera se levantó e intentó abrirla, pero se dio a la fuga. El otro adolescente corrió, como se puede ver en la cámara de vigilancia.

“Cuando me estaba señalando, solo dije, ‘Dios'”, dijo Rivera con un nudo en la garganta.

Rivera no quiso mostrar su rostro durante la entrevista con 8 On Your Side de WFLA. Pero ella se emocionó y las lágrimas corrieron por su rostro.

“No duermo”, dijo Rivera. “A veces pienso en eso como, ‘¿por qué yo?’ Pero estoy bien”.

Rivera dice que corrió adentro y su pareja llamó al 911. La policía dice que esos dos jóvenes abandonaron su camioneta cuando se dieron cuenta de que los agentes los vieron.

“Mi teléfono celular estaba dentro de mi auto”, dijo Rivera.

Rivera y su pareja usaron la aplicación Find My iPhone y compartieron esa ubicación con los oficiales. Su camioneta no estaba lejos. El teléfono fue arrojado, pero la policía también lo encontró rápidamente.

Rivera sabe que esto podría haber terminado de otra manera, por lo que está agradecida de seguir aquí. Y para los jóvenes responsables, tiene un mensaje para ellos: “Hazle eso a otra persona, otra persona podría tener un arma, dispararle o morir”, dijo Rivera. “Así que deja de hacer lo que estás haciendo. Esto no es divertido. No es un juego y te atraparán, si no te atrapan ahora, tres o cuatro meses después. Los atraparán”.

La policía le pide a cualquier persona que tenga información sobre el crimen que llame a los detectives al 813-231-6130.