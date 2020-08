Peatón atropellado, muerto cerca de Wildewood Professional Park en Bradenton

TAMPA, Fla. (WFLA) - Florida registró el martes otras 276 muertes de residentes por el coronavirus, el recuento diario de muertes más alto registrado.

El informe del estado no menciona la fecha exacta de la muerte, por lo tanto, las muertes anunciadas el martes pueden no ser de las últimas 24 horas. En todo el estado, 8.553 residentes de Florida y 132 no residentes de Florida han muerto a causa del virus. El peaje combinado asciende a 8.685 muertes, según el último informe del sitio web del departamento de salud.