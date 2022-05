LAKELAND, Fla. (WFLA) – Por primera vez, el hombre del condado de Polk que aterrizó de emergencia un avión sin ningún entrenamiento de piloto habla sobre la abrumadora experiencia.

“Estuve bastante tranquilo y sereno todo el tiempo porque sabía que era una situación de vida o muerte. O haces lo que tienes que hacer para controlar la situación o vas a morir y eso es lo que hice”, dijo Darren Harrison de Lakeland a Savannah Guthrie de The TODAY Show.

Harrison habló con Guthrie el sábado en un hangar cerca del Aeropuerto Internacional Lakeland Linder.

Harrison dice que la parte más difícil no fue aterrizar el avión, fue lo que sucedió en los primeros segundos.

Según Harrison, el piloto dijo que no se sentía bien. Tenía dolor de cabeza y se sentía confuso.

El avión tenía tres almas a bordo: Harrison, el piloto y el amigo del piloto. Cuando el piloto quedó incapacitado, Harrison entró en acción.

“Para cuando avancé hacia la parte delantera del avión, me di cuenta de que ahora habíamos entrado en picada a una velocidad muy rápida. No me di cuenta de lo rápido que era el ritmo en ese momento. Todo lo que vi cuando llegué al frente fue agua por la ventana derecha y supe que venía rápido”, dijo.

Harrison dijo que agarró los controles del avión y tiró de la palanca para girar el avión.

Con instrucciones cuidadosas del controlador de tráfico aéreo e instructor de vuelo Robert Morgan, Harrison aterrizó el avión de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

“Alguien me preguntó el otro día cuál era mi ritmo cardíaco, o cuál pensaba que era mi ritmo cardíaco cuando todo eso estaba pasando. Dije que probablemente estaba en los 90. Y dijeron, ¿y cuando todo terminó? Probablemente estaba alrededor de 160. En el momento en que detuve el avión, fue cuando me golpeó”, dijo Harrison.

Su esposa, Brittney, está embarazada de siete meses.

Según Harrison, el piloto sufrió un aneurisma aórtico en el vuelo y se espera que sea dado de alta del hospital el lunes.

Esta es una historia en desarrollo, vuelva a consultar las actualizaciones.