Pareja del condado de Polk arrestada después de que un adolescente golpeado y maltratado gravemente encontrado en un bosque evita la pena de prisión

BARTOW, Florida (AP / WFLA) – Una pareja del condado de Polk no cumplirá condena en prisión en un caso de abuso infantil en el que se encontró a una adolescente desnutrida y herida escondida en el bosque.

Un juez de circuito del condado de Polk optó en lugar de la prisión para condenar a Kris Peters, de 49 años, el viernes a 15 años de libertad condicional después de que se declaró culpable de un cargo de negligencia infantil con grandes daños corporales.

Su esposa, Melissa Peters, de 37 años, anteriormente no se opuso al mismo cargo y también fue sentenciada a libertad condicional.

Fueron acusados luego de que una niña de 17 años a su cuidado fuera encontrada con bajo peso, perdiendo el cabello y herida mientras se escondía en el bosque.

En 2016, cuando ocurrió el incidente, News Channel 8 habló con un hombre de Dundee que encontró al adolescente golpeado pidiendo ayuda.

“Ella dijo: ¿Puedes ayudarme? Una y otra vez, ‘¿Puedes ayudarme?’ Al principio pensé que era una broma ”, dijo Michael Hickin.

Cuando se acercó, no podía creer lo que veía.

“Estaba enredada en la maleza. Ella estaba como, ‘Estoy atrapada en el bosque. Mi hombro está roto ‘, y yo dije:’ Está bien, voy a correr a buscar a mi mamá ‘, y ella llamó a la oficina del sheriff ”, dijo Hickin. “Definitivamente estuvimos allí por una razón”.

Un examen reveló que el joven de 17 años tenía una puñalada, un hombro roto, llagas infectadas y moretones.

La relación entre la pareja y la niña no se reveló para mantener en privado la identidad de la niña.

En una entrevista con los detectives, la niña dijo que la habían golpeado durante varios meses con una tubería de metal. También dijo que la apuñalaron con una navaja y la patearon con botas con tachuelas de metal.

La niña dijo que tuvo que robar comida mientras sus abusadores no miraban. Dijo a los investigadores que no se le permitía usar el baño y, debido a esto, se había ensuciado y no se había bañado en casi nueve meses.

Según los documentos, la pareja dijo que la niña sufría de una enfermedad mental y se había causado sus propias heridas, pero que ninguno trató de obtener tratamiento médico o de salud mental para ella.