TAMPA, Fla. (WFLA) – Un padre y su hija, ambos de Chicago, fueron alcanzados por un rayo al otro lado de la calle del Steinbrenner Field en Tampa el sábado.

Ashley Moberg, de diecinueve años, y su padre, John, viajaron al área para ver a su equipo favorito, los Yankees de Nueva York, durante el entrenamiento de primavera este fin de semana. Cuando el clima empeoró el sábado, el juego se interrumpió y los fanáticos, incluidos los Moberg, regresaron a sus autos.

“Hubo un destello grande y brillante y un fuerte estruendo y lo siguiente que sé es que me zumban los oídos”, dijo Moberg. “Veo a mi papá volando en el aire, golpeando su cabeza contra el suelo y yo estoy volando por el aire. De hecho, salí disparado de mis zapatos y aterricé en el pavimento. Durante unos 10 segundos, pensé que mi padre estaba muerto y pensé que me estaba muriendo”.

John Moberg quedó inconsciente por el golpe.

“No sabía que me había caído un rayo. Me desperté con la cara en el barro y no podía moverme. Estaba 100% paralizado”, dijo. “Pensé que tenía un derrame cerebral, pero con el tiempo pude darme la vuelta y hablar con Ashley y ella me hizo saber que nos había caído un rayo”.

Un transeúnte ayudó a pedir ayuda.

“Llamó al 911 por nosotros y se quedó todo el camino hasta que la ambulancia nos recogió a pesar de que la policía le dijo que podía irse”, dijo Moberg.

El padre y la hija fueron hospitalizados en el Hospital General de Tampa el sábado. Fueron dados de alta el lunes por la mañana justo a tiempo para tomar su vuelo de regreso a Chicago.

“Fue aterrador, pero lo logramos”, dijo el joven de 19 años.

Antes de dirigirse al aeropuerto, volvieron al parking donde les cayó un rayo para conmemorar su visita con una foto.

Ashley compartió un video de su experiencia en Tampa en las redes sociales. Desde entonces, la publicación se ha vuelto viral.

Incluso llamó la atención del equipo al que vinieron a ver a Florida: los Yankees de Nueva York.

“Se enteraron de lo que sucedió y nos deseaban una buena recuperación y un viaje seguro y nos están consiguiendo algunos autógrafos y algunos boletos en Chicago cuando vengan de visita”, dijo Ashley.

El padre y la hija dicen que aprecian la amabilidad de todos los que conocieron en el camino.

“Estamos vivos. Estamos felices. Gracias a todos los de Tampa. Los paramédicos, la policía, la administración yanqui y el hospital fue increíble. Todo el mundo estuvo simplemente fenomenal, cinco estrellas hasta el final”, dijo Moberg.