Padre de víctima de golpiza de 2 años dice que el sistema falló en su hijo, muerte prevenible

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Jayden Hines tenía solo dos años y era un niño al que le encantaba jugar baloncesto. El jueves pasado, la vida del niño llegó a un final trágico y repentino.

Ahora el padre de Jayden le dice a 8 On Your Side que la muerte de su hijo podría haberse evitado si la gente hubiera escuchado.

Jayden tenía solo dos años, pero usó sus palabras para comunicar que no quería ir a la casa de su madre. El niño dividió su tiempo entre la casa de su mamá y su papá y los registros muestran que el papá de Jayden expresó preocupaciones de seguridad ante la corte y señaló que Jayden no quería ir a la casa de su mamá.

El 8 de abril, de acuerdo con el acuerdo de custodia ordenado por la corte, Hines dejó a su hijo.

La policía de Lakeland dice que Alegray Jones, un hombre que sale con la madre de Jayden, golpeó al niño hasta dejarlo inconsciente. En lugar de llamar al 911, le envió un mensaje de texto a la madre del niño que se apresuró a regresar a casa desde el trabajo.

La policía dijo que Jones en ningún momento hizo ningún intento de pedir asistencia de emergencia para el bienestar de Jayden.

Una autopsia realizada a Jayden mostró múltiples hematomas en todo el cuerpo del niño, una laceración en el hígado, sangrado del cerebro y probablemente una marca de mordedura humana adulta en el antebrazo izquierdo.

La muerte de Jayden fue declarada homicidio debido a múltiples traumas contundentes.

“Es un dolor insoportable siquiera pensar en lo que podría haber hecho mejor para poder evitar que esto suceda”, dijo Rashawd a 8 On Your Side. “Ojalá lo hubiera retenido ese día”.

Rashawd dice que advirtió al Departamento de Niños y Familias de Florida y al tribunal.

“¿Cuántos niños más tiene que fallar el sistema para que les llegue este mensaje de que las cosas deben cambiar?”, Dijo Rashawd. “Después de que llamé al DCF nadie hizo nada, después de que yo le dije al juez que nadie hizo nada”.

El 12 de febrero de 2021, Rashawd Hines presentó una carta al Secretario del Tribunal del Condado de Polk. Solicitó una nueva audiencia citando preocupaciones al escribirle al juez Torea Spohr en parte: “Siento mucho por la seguridad de mis hijos … mi hijo llora cuando tiene que irse …”

El lunes, 8 On Your Side se acercó al juez Spohr y al DCF. El juez Spohr no hizo comentarios y el DCF le dijo a 8 On Your Side que todavía están investigando el caso.

Los días de Rashawd son oscuros, pero está haciendo todo lo posible para mantenerse fuerte para Jayden.

“No me detendré y espero que ustedes no se detengan a dar a conocer la historia de mi hijo. Empuje, empuje, asegúrese de que todos sepan la verdad. Empuje la historia de mi hijo porque se merece algo mejor”, dijo Rashawd.

El fiscal del estado todavía está investigando y podrían surgir más cargos en el caso de Jones.

Si se encuentra en esta situación, se le pide que llame a la oficina del secretario. Hay procedimientos que debe seguir para obtener una nueva audiencia.

Solicitamos registros públicos y seguiremos la investigación de muerte del estado.