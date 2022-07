TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) – Yusel Quesada y su hijo Brayan tienen años manteniendo su espíritu alto, mientras esperan una respuesta por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, que permitan traer al joven de 17 años a la Bahía de Tampa para reunificarse con su padre, quien además de ser cubano, es ciudadano americano.

Yusel afirmó que “…es difícil saber que uno hace lo correcto y entonces uno no tiene respuesta de nada. No digo que me lo merezco, yo quiero ir por los procedimientos, los pasos y las vías como son, pero sí quisiera que eso esté un poco más organizado y que las cosas se muevan un poco más rápido”.

A parte de los 3 años de espera, la preocupación mayor de Yusel es que Brayan llegará a su mayoría de edad en enero del próximo año, lo que lo obligará a formar parte de las filas militares castristas. “Si él cumple los 18 años lo van a llamar obligatoriamente y es un servicio que él va a prestar para un sistema político con el que nosotros no estamos de acuerdo”.

Pero Brayan no pierde las esperanzas. Desde cuba nos habló de sus sueños. “Cuando yo llegue allá quiero estudiar y mi sueño es ser ingeniero industrial o civil, cualquiera de los dos”.

Brayan nos relató su condición actual. “Los apagones, la situación con la alimentación, el dinero que no da para nada prácticamente”.

La abogada de inmigración Lisette Sánchez dice que el padre aún cuenta con otros recursos. “Podría contactar a uno de los senadores de su estado o podría contactar alguna persona del gobierno o un representante que pueda contactar a la agencia pertinente para que le obtenga algún tipo de decisión en su caso”.

Brayan no ve la hora de encontrarse cara a cara con su padre. “Es mi sueño y algún día quiero cumplirlo. Y abrazarlo y de todo”.

Pudimos conocer que pese a la reapertura parcial de la embajada de Estados Unidos en Cuba, aún sigue siendo Guyana el país principal desde donde se atienden las solicitudes de visas de no inmigrantes y de inmigrantes cubanos y a donde probablemente Brayan y su padre Yusel tendrán que asistir para lograr estar juntos.