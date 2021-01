Organización de necesidades especiales de Tampa Bay para ser voluntario a Big Game

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una organización sin fines de lucro que aboga por el síndrome de Down y las comunidades con necesidades especiales en el área de Tampa Bay se dirige al Gran Juego en febrero, pero también hace mucho más por las familias.

La organización llamada FRIENDS significa “Familias, Respeto, Inspiración, Red Educativa para el síndrome de Down y necesidades especiales”.

La organización sin fines de lucro, que fue fundada en 2007, brinda apoyo, recursos y actividades para personas con síndrome de Down y otras necesidades especiales y quienes las apoyan.

Para recaudar fondos, los autogestores de necesidades especiales y otros voluntarios han estado trabajando en un puesto de comida en el Estadio Raymond James llamado “Sideline Salsa” durante los juegos de los Buccaneers.

Ann Foyt es enfermera de tiempo completo y directora ejecutiva de FRIENDS. Explicó cómo funcionan los esfuerzos de recaudación de fondos durante la temporada y, pronto, el Gran Juego.”Legends, que dirige la hospitalidad en Raymond James, nos da tanto dinero por persona que se presenta como voluntario, y luego obtenemos un porcentaje de las ventas”, dijo.

Foyt dijo que la oportunidad es excelente porque pueden ganar dinero por sí mismos y no tener que pedir donaciones. Ella dijo que también es algo que les da a los voluntarios un sentido de orgullo, trabajar un turno de ocho horas. Su hijo Zachary, de 22 años, que tiene síndrome de Down, es uno de esos orgullosos voluntarios.

“Por supuesto, queríamos involucrar a nuestros autogestores. Zach estaba emocionado, ama a los Bucs y entra cuando comienzan y llena el hielo para las bebidas, saca todas las cosas de la parte de atrás y carga todos los recipientes para el agua y el refresco y la cerveza. Los otros autogestores ayudan con los nachos, armando. También ayudan con la limpieza, eso es grande “, dijo Foyt.

Hay un total de 15 voluntarios trabajando Sideline Salsa para el Gran Juego el 7 de febrero. Cinco de esas personas son autogestores de necesidades especiales.

Foyt dijo que todos están muy emocionados.

“Están ansiosos por eso. Y se quedan con una camiseta y creo que un sombrero del Super Bowl … Se lo van a pasar de maravilla”.

La oportunidad de voluntariado en el puesto de concesión hizo que Zach y otros dos autogestores tuvieran su propio trabajo en un restaurante para ganar dinero.

Foyt explicó que el gerente de un restaurante de Glory Days se ofreció como voluntario en el puesto de concesión e hizo la oferta.

“Cuando [the volunteer shift] estuvo todo dicho y hecho, él dijo: ‘Me gustaría ofrecerles trabajos de autogestores y me quedé anonadado. Y pensé,’ bueno, ¿por qué no? ‘”, Dijo Foyt.

Los tres autogestores van a trabajar por las mañanas y trabajan de tres a cuatro horas, enrollando cubiertos y haciendo otras tareas.

“Están ganando el salario mínimo, están trayendo a casa un cheque de pago. ¡Zachy está encantado de tener su propio dinero y lo primero que quiere comprar son boletos para Disney!” su madre se rió.

Foyt quiere que los empleadores entiendan que contratar a personas con necesidades especiales es importante y que si tienen un trabajo disponible, como enrollar cubiertos, transportar mesas o empacar comestibles, deben considerar a los adultos autogestores de FRIENDS.

“Los empleadores no se dan cuenta de que contratar adultos con necesidades especiales es su vida. Puede darles cualquier trabajo, un trabajo significativo, que nadie más quiera hacer, y se sentirán muy orgullosos de ese trabajo y lo harán por su capacidad máxima, que suele ser diez veces mejor de lo que cualquier otra persona podría hacerlo “, dijo.

Foyt tiene la esperanza de que FRIENDS recaude suficiente dinero este año durante la pandemia en curso para abrir un centro de actividades, donde pueda ayudar a la gente a encontrar trabajo.

FRIENDS tiene una variedad de servicios, que incluyen recursos para padres de niños con necesidades especiales conocidos como el “programa de paquetes para padres”. Los paquetes se pueden solicitar y están disponibles en inglés y español.

La organización también está muy basada en eventos tanto para niños como para adultos. Los eventos se han vuelto virtuales este año y Foyt dijo que los eventos virtuales continuarán incluso cuando los grupos puedan reunirse nuevamente, ya que muchos se han hecho amigos a través de Zoom en estados como Colorado y Nueva Jersey.

FRIENDS todavía acepta miembros. El formulario de membresía se puede completar en línea. Aquellos que deseen ser voluntarios o necesiten más información pueden comunicarse con Foyt en info@friendssupport.org.