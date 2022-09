GULFPORT, Fla. — Una familia del condado de Pinellas está buscando justicia después de afirmar que un oficial de policía de Gulfport agredió a una adolescente en la escuela secundaria Boca Ciega.

La Red de Acción Nacional de Florida Central realizó una conferencia de prensa en nombre de Maniya Sherriffe, de 15 años. Los miembros de la familia dijeron que todo comenzó el martes pasado cuando Maniya estaba siendo acosada por seis niñas.

Ronnell Pinckney dijo que Maniya fue la único esposada. “La escoltaron lejos por su seguridad. La sacaron y de alguna manera terminó en las manos de este oficial, esposada, y este fue el resultado”.

Maniya dijo que el oficial de policía de Gulfport la golpeó contra una pared y la esposó después de interrumpir el desacuerdo verbal. “Me había arrojado al salón de recursos audiovisuales y cuando me tiró, me golpeé la frente justo aquí en el divisor de la puerta y luego me tiró al suelo”.

Marvin Pinckney dijo que la escuela ya había sido notificada de que estaba siendo intimidada y que esta respuesta era inaceptable. “No creo eso. No tenía a nadie de su lado”.

8 On Your Side se comunicó con el Departamento de Policía de Gulfport. Ellos enviaron una declaración que decía: “Hemos recibido una queja y estamos investigando, pero la ley nos prohíbe divulgar cualquier información hasta que se complete la investigación interna”.

Un portavoz de las Escuelas del Condado de Pinellas dijo que no pueden comentar sobre una investigación en curso. La Red de Acción Nacional de Florida Central exige una investigación independiente y que se suspenda al oficial de inmediato.