TAMPA, Fla. (WFLA) – Un oficial de policía de Tampa resultó gravemente herido en un accidente de motocicleta en Adamo Drive el jueves por la mañana.

La policía dijo que el oficial de 38 años se dirigía hacia el este por Adamo cuando una conductora de Honda de 54 años se detuvo frente a él y chocó con su motocicleta cerca de North 26th Street.

El oficial no identificado sufrió heridas graves, incluida una posible fractura de fémur.

La conductora de la Honda dijo a Noticias Tampa Hoy que nunca vio al oficial en la motocicleta.

“La carretera estaba llena de autos y no tenía visibilidad para ver allí”, dijo la mujer, que no proporcionó su nombre. “Entonces, otro conductor me dijo que cruzara con mi auto y lo hice porque nadie me dio la oportunidad de pasar”.

La policía dijo que el oficial tiene heridas graves, pero se espera que sobreviva. La policía planea citar a la mujer por su papel en el accidente. Las autoridades dijeron que la mujer permaneció en el lugar y estaba cooperando con su investigación.