TAMPA, Fla. (Tampa Hoy) –Ante la crisis de los altos precios en los alquileres en Florida, el Concejo Municipal de la ciudad de Tampa aprobó hoy la compra de nuevos lotes de terreno para construir viviendas asequibles.

Rosario Grande reside en Tampa desde el 2021, junto a su esposa y dos hijas. Un año después, nos habló de las dificultades que le ha tocado sortear en el mercado inmobiliario. “…Ahorita estoy buscando (apartamento) porque tengo que mudarme, porque me acaban de decir que ya voy a cumplir un año, y que me quieren incrementar el arriendo 850 dólares más de lo que estaba pagando y se me hace muy cuesta arriba”.

La familia Grande es solo un ejemplo del drama que viven miles de residentes de Tampa a la hora de alquilar, un problema que no se limita solamente al dinero. “…No hay suficientes viviendas, entonces se hace difícil conseguir las viviendas para poder arrendar”.

Ante la crisis, el Concejo Municipal de la ciudad de Tampa aprobó hoy la adquisición de 5 lotes de terreno para construir más de 100 viviendas asequibles, en medio de lo que concejales como Guido Maniscalco catalogan como una situación de extrema urgencia. “La situación es muy mala y peligrosa en cuanto a la catástrofe habitacional que está aquí. Creo que ha pasado más allá de la crisis”.

Los terrenos ubicados en el este de Tampa, forman parte de un plan de la ciudad para incrementar la oferta de viviendas para sus habitantes, una medida que aplaude la agente inmobiliaria Laura Castorani, quien al mismo tiempo pide a las autoridades ir mucho más allá del desarrollo del proyecto. “No es solamente desarrollar la infraestructura para que ellos puedan tener un techo, sino es también un lugar en donde ellos puedan trabajar, que esté cerca de su área de trabajo y eso de alguna manera va a ayudar al desarrollo de la comunidad en general”.

En medio de la crisis, Grande dice que espera que con este tipo de iniciativas su situación mejore. “…En este momento es una excelente idea, la aplaudo, maravillosa de verdad, y bueno, hasta me interesa para mi también”.

Pese al proyecto para incorporar estas nuevas 100 unidades habitacionales y a los esfuerzos que adelantan los condados de la Bahía para aumentar la oferta, los expertos indican que los precios de alquileres se mantendrán altos por un tiempo hasta que se cubra el déficit de viviendas que aún está sobre el 20%.