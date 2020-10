Nuevo estudio publicado destaca puntos de vista sobre las relaciones raciales en Tampa Bay

TAMPA, Fla. (WFLA) – Gracias a una encuesta reciente, ahora tenemos una imagen más clara de cómo la gente ve las relaciones raciales en Tampa Bay.

Si bien es mejor que las vistas del país en general, todavía hay áreas de preocupación.

La información provino de una encuesta científica realizada por Tampa Bay Partnership junto con la Community Foundation of Tampa Bay, United Way Suncoast y la USF Muma College of Business.

Según Downs & St. Germain Research, los datos se recopilaron mediante encuestas en línea con 450 residentes de los condados de Hernando, Hillsborough, Pasco y Pinellas del 2 al 5 de octubre.

El estudio muestra que, aunque la gente de Tampa Bay tiene una visión más positiva de las relaciones raciales aquí, existen diferencias significativas entre las opiniones y las experiencias de los residentes blancos y negros cuando se trata de cuestiones específicas de raza, racismo y equidad racial.

“Realmente llegamos a comprender que, si bien somos una comunidad, hay dos experiencias separadas para los residentes blancos y negros de la región de Tampa Bay”, dijo Dave Sobush de Tampa Bay Partnership.

ÚLTIMAS NOTICIAS: