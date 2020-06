“No hubo violencia”: Los fiscales retiraron los cargos contra 67 manifestantes en Tampa

TAMPA, Florida (WFLA) – El Fiscal del Estado del Condado de Hillsborough, Andrew Warren, está desestimando docenas de casos contra manifestantes en Tampa.

En una conferencia de prensa el lunes, Warren dijo que su oficina desestimará los 67 casos criminales contra los arrestados por reunión ilegal el 2 de junio, cuando la policía dice que las protestas aumentaron en Tampa y la gente comenzó a destruir propiedades.

El domingo, la gente marchó por las calles del centro de Tampa durante una protesta y marcha de “Drop the Charges”. La gente caminó desde el juzgado del condado de Hillsborough hasta la sede de la policía de Tampa y regresó, exigiendo que Warren retirara los cargos.

“En cada uno de esos 67 arrestos, la evidencia muestra que las personas arrestadas protestaban pacíficamente. No hubo violencia, no hubo vandalismo, no hubo ataque contra una oficina de la ley ”, dijo Warren. “Por lo tanto, esta oficina no presentará cargos contra ninguna de esas 67 personas”.

Warren dijo que estaría trabajando con la policía para eliminar los arrestos de cada uno de los registros de esa persona.

“Enjuiciar a las personas por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda no resuelve los problemas, los crea al debilitar los lazos que existen entre las fuerzas del orden público, nuestra comunidad y al socavar la fe de las personas en nuestro sistema”, dijo Warren. “Si bien no tenemos intención de enjuiciar a las personas que protestan pacíficamente, no toleraremos a las personas que buscan explotar este momento. No hay lugar para la violencia o la destrucción que cree un riesgo para los ciudadanos de nuestra comunidad, incluidas las fuerzas del orden.

El jefe de policía de Tampa, Brian Dugan, emitió un comunicado en respuesta a la decisión de Warren más tarde el lunes.

“He dicho desde el principio que apoyamos el derecho de los manifestantes pacíficos a que se escuchen sus voces”, dijo Dugan. “El fiscal del estado decidió no procesar a las 67 personas que fueron arrestadas la noche del 2 de junio”.

En su declaración, sin embargo, el jefe de policía dijo que los manifestantes que fueron arrestados estaban bloqueando las calles.

“Aunque entiendo la dificultad de enjuiciar a los arrestados, se les dieron dos advertencias después de bloquear las calles. Aunque hacerse cargo de las intersecciones puede ser pacífico, sigue siendo ilegal ”, dijo Dugan. “El Departamento de Policía de Tampa continuará trabajando para unir a nuestro departamento y la comunidad. Seguimos siendo solidarios con aquellos que están usando su primera enmienda con el derecho de hablar pacíficamente sobre las injusticias “.

8 On Your Side habló con Didier Jean-Baptiste, quien fue arrestado el 2 de junio por reunión ilegal. No había escuchado la noticia hasta que llamamos.

“Es un buen sentimiento. Es una muy buena sensación. Pero nunca deberían haber hecho eso en primer lugar ”, dijo.

