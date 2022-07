CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) – Un niño y un adulto murieron la madrugada del lunes después de que estalló un incendio en un complejo de apartamentos en el condado de Pasco, dijeron los bomberos.

Los equipos de bomberos del condado de Pasco fueron llamados a los apartamentos The Park at Ashley Place en New Port Richey alrededor de las 12:20 am, donde llegaron y encontraron humo denso y llamas provenientes del segundo piso del edificio.

Cuando los bomberos fueron alertados de la posibilidad de que dos personas quedaran atrapadas en el interior, se apresuraron a entrar al apartamento donde encontraron al adulto y al niño.

Las víctimas fueron llevadas a un lugar seguro antes de que los primeros en responder intentaran intervenciones para salvar vidas. El niño y el adulto fueron trasladados de urgencia a hospitales locales donde luego fallecieron.

Según los informes, un bombero sufrió quemaduras menores mientras combatía el incendio, que tardó aproximadamente 30 minutos en controlarse, dijeron las autoridades.

La causa del incendio está bajo investigación. No se dio a conocer más información de inmediato.