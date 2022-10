POLK CITY, Fla. (WFLA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Polk respondió a un accidente matutino que mató a un niño de 2 años.

Los agentes dijeron que respondieron al área de Deen Still Road y Old Grade Road en Polk City alrededor de las 12:15 a.m. del miércoles.

PCSO no dio a conocer detalles sobre lo que condujo al accidente, pero confirmó que el SUV se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol.

Un oficial en la escena le dijo a News Channel 8 que un niño de 2 años murió en el accidente. No dijeron si el conductor resultó herido.

La Unidad de Homicidios de Tránsito de la oficina del alguacil todavía está investigando el incidente.



