VENICE, Fla. (WFLA) – Cada año, aproximadamente 12,000 personas que luchan contra el cáncer de sangre, como la leucemia, acuden a Be the Match para encontrar un donante que pueda ofrecerles células madre sanguíneas o médula ósea que potencialmente pueda curarlos de cáncer de sangre. Este año, Aiden Espinoza, de 5 años, es una de esas personas.

El niño de Venice fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda, o AML, el 1 de junio. Actualmente se encuentra en el Johns Hopkins All Children’s Hospital en St. Petersburg pasando por su segunda ronda de quimioterapia.







Su familia dice que cae en la categoría de “alto riesgo” de la enfermedad y necesita desesperadamente un trasplante para ayudar a salvar su vida.

“Lamentablemente cae en la categoría de alto riesgo y van directo a trasplante de médula ósea en esa situación”, explicó su madre, Erin Espinoza. “Él necesita un donante que sea compatible con 10 de 10 para el HLA y, desafortunadamente, su hermana es solo cuatro de 10 para él”.

Nadie en su familia es compatible al 100%, por lo que necesitan la ayuda del público. Espinoza explica que debido a la herencia hispana y la mezcla de antecedentes de su hijo, encontrar a alguien que sea compatible puede ser un desafío.

Erica Sevilla, de Be the Match, dice que encontrar una coincidencia es mucho más complejo que encontrar una coincidencia de sangre.

“Básicamente estamos buscando a alguien que sea como un gemelo genético”, dijo Sevilla.

Con los marcadores HLA, el origen étnico juega un papel en la búsqueda de una coincidencia.

“Tenemos muchos donantes cada año pero, desafortunadamente para alguien de ascendencia hispana, es probable que encuentre un donante alrededor del 50% de las veces, mientras que alguien que es caucásico encontrará un partido el 79% de las veces”, explicó Sevilla. “Lo que eso significa es que necesitamos que todos se unan al registro Be the Match . Necesitamos personas de todos los orígenes y especialmente personas de raza mixta, porque será aún más difícil encontrar esa coincidencia”.

Sevilla explica que el proceso para convertirse en donante es sencillo.

“Solo se necesita un simple frotis en la mejilla para hacer eso. Son como bastoncillos y no es un frotis doloroso. Simplemente se frota el interior de la mejilla, se registra en línea en bethematch.org y enviará su hisopo y luego estará en el registro”, dijo.

Sevilla explica que el 85% de las donaciones no implican cirugía alguna y el proceso es similar a la donación de plasma.

Solo alrededor del 15% de las veces, se les pedirá a los donantes que donen médula líquida, dice ella. Eso se extrae de detrás de los huesos de la cadera y es un procedimiento que se realiza bajo anestesia.

“Por lo general, puede haber una sola noche de estadía en el hospital y las personas pueden sentir algo de dolor en la parte baja de la espalda y la mayoría, en promedio, se recupera por completo de regreso a sus actividades normales y al ejercicio dentro de los siguientes 21 días”, dijo Sevilla.

Para inscribirse en el registro, debe tener entre 18 y 40 años de edad. Be the Match dice que es gratis.

“Convertirse en donante no tiene ningún costo. Be the Match cubrirá todos los gastos relacionados con cualquiera de los controles, las pruebas y luego el procedimiento en sí. Además, si tiene que viajar para su donación, le reembolsarremos gastos como cuidado de niños, cuidado de mascotas o si hay algún salario perdido, podemos reembolsarlo”, dijo Sevilla.

Aquellos interesados en ayudar a Aiden pueden enviar un mensaje de texto con AIDENSTRONG al 61474 para registrarse para obtener un kit de hisopos además de visitar bethematch.org.