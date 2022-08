TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) – Han pasado 5 semanas desde que Jasmin Cervantes arribó al aeropuerto de Tampa en una aeroambulancia proveniente de México. Un accidente de auto en Guanajuato la dejó en estado crítico. Sus padres y abuelos perdieron la vida.

El hermano mayor de Jasmin, Cruz Cervantes recordó lo que sintió junto a su familia al tomar la decisión de traerla a los Estados Unidos en la peor de las circunstancias. “No sabíamos qué esperar, pero sí sabíamos que iba a estar en mejores manos”.

Cruz fue personalmente a buscar a su hermana y desde entonces no ha dejado de acompañarla ni un solo día en su proceso de recuperación en el hospital Johns Hopkins All Children de St. Petersburg. “Los órganos están todos sanados. Las fracturas todavía falta un poco pero no es nada que esté en peligro. Ya está fuera de peligro, ahora es su cabeza, el golpe y el daño que recibió durante el accidente”.

A pesar de las complicaciones tras el accidente, Cruz nos contó que su hermana los sorprendió al abrir sus ojos después de semanas bajo sedación y en cuidados intensivos. “Mueve las manitas, los pies, ya tiene los ojos abiertos, está despierta, mueve su cabecita como que se quiere levantar un poco”.

Una victoria en medio de muchos obstáculos. Uno de ellos, escucharla hablar. “El proceso es largo y todavía falta más, mucho más”.

Cruz cree que Jasmin no está consciente sobre el accidente. “Ya cuando llegue el momento en el que le tengamos que decir lo que pasó, le vamos a contar los hermanos y pues hablar con ella”.

La familia Cervantes está consciente de la larga recuperación que le espera a Jasmin y sus implicaciones. Por ello están organizando una feria de comida para este sábado 20 de agosto, a partir de las 10 AM, en el 5529 Ruth Morris Rd, Wimauma.

Si deseas comunicarte con la familia puedes llamar al número de teléfono (941) 3457423

También puedes apoyar el proceso de recuperación de Jasmin aportando en este enlace de la campaña de GoFundMe.