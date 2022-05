TAMPA, Fla. (WFLA) – La comisionada de agricultura Nikki Fried regresó a Silver Oaks Apartments con un mensaje: no descansará hasta que se realicen cambios para los residentes.

Muchos de ellos han luchado contra los gerentes durante años por sus condiciones de vida.

“Vamos a necesitar abogados de asistencia legal o aquellos que estén dispuestos a hacer esto pro bono para comenzar a tomar medidas y responsabilizar a las personas”, dijo el comisionado Fried.

Las personas que viven en Silver Oaks dijeron que ha habido algo de pintura y retazos, pero no ha cambiado mucho desde la última visita de Fried.

“Si alguien entrara en alguno de estos apartamentos, pensaría que son inhabitables solo por el moho, el hecho de que las unidades de aire acondicionado no funcionan”, dijo Fried.

La comisionada Fried dijo que se comunicó con HUD acerca de las condiciones inhabitables y que esa es la acción más inmediata que puede tomar.

“Tenemos que averiguar qué debemos hacer para reforzar los estatutos que regulan las autoridades de vivienda, cómo las personas obtienen contratos para comprar propiedades y luego los contratos para administrar las empresas”, dijo Fried.

Aunque el futuro es incierto, Racquel Paremore dijo que tiene esperanzas sobre la participación de la comisionada Fried. Ha vivido en el complejo durante ocho años.

Silver Oaks Ownership envió al equipo de News Channel 8 una declaración actualizada sobre el trabajo que están haciendo para mejorar las condiciones de vida:

“Siento que su plan es excelente. La apoyo al 100 por ciento”, dijo Paremore. “Si soy responsable de mi apartamento, alguien más debería ser responsable de sus acciones”.

“Hemos estado trabajando diligentemente con varios contratistas durante las últimas semanas para resolver todos los problemas en el sitio en Silver Oaks, incluidas las inquietudes que su equipo identificó en dos unidades. Contratamos a All Weather, que se especializa en problemas relacionados con la humedad y el moho. Todos los problemas relacionados con la humedad se abordaron la semana pasada y ya se completó cualquier trabajo de reparación necesario. Los miembros de nuestro personal han estado monitoreando las áreas remediadas con dispositivos de medición de humedad para asegurarse de que no surjan nuevos problemas. Si algo ha requerido más atención, All Weather ha estado en el lugar para realizar esas reparaciones de inmediato. También es importante tener en cuenta que Silver Oaks pasó la inspección de HUD en 2021 y se notificó a la gerencia sobre una inspección de seguimiento”.