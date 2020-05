Nik Wallenda trae a Sarasota un emocionante espectáculo de conducción temerario en medio de una pandemia de COVID-19

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – Las personas en todas las industrias se están adaptando al COVID-19 y están cambiando la forma en que hacen las cosas para mantener a las personas protegidas del virus. Daredevil Nik Wallenda no es una excepción; está trayendo un primer espectáculo de su clase a Sarasota en medio de la pandemia.

El emocionante show de Wallenda’s Daredevil Rally comienza en el parque Nathan Benderson el primer fin de semana de junio.

Wallenda dijo que se le ocurrió la idea mientras estaba en cuarentena. Dijo que el concepto de entrada es compatible con COVID y le dará a las personas en el negocio del espectáculo la oportunidad de volver a presentarse.

“Creo que todos se están volviendo locos y todos quieren salir y hacer algo. Esta es una oportunidad para hacerlo de una manera segura y efectiva a donde nuevamente, no tengan que preocuparse por estar demasiado cerca de sus vecinos”. No está sentado en un estadio o arena donde estás encerrado “, dijo Wallenda.

Se permitirá un número limitado de automóviles en el sitio para el evento familiar. Wallenda dijo que los autos no estarán llenos puerta a puerta en el campo de hierba. Habrá suficiente espacio entre los vehículos para que las personas puedan colocar sillas si lo desean.

“Todo está en el aire, así que podrás ver todas las acrobacias desde la comodidad de tu auto en el aire acondicionado. Vas a sintonizar una estación de radio que hemos planeado y realmente podrás escuchar cada aspecto del espectáculo desde su automóvil “, explicó Wallenda.

“Uno de los aspectos únicos de este programa es que cada acto en el programa es un acto de cierre”.

Habrá temerarios de todo el mundo que se presentarán en el espectáculo, incluidos saltadores de estilo libre FMX, ciclistas de BMX, motocicletas en un globo de acero, una “rueda de acero”, una bala de cañón humana y, por supuesto, el cable alto.

“Normalmente, no podemos reunirnos todos al mismo tiempo porque todos actuamos en algún lugar del mundo. Hemos actuado juntos, pero no como un grupo completo, por lo que Sarasota está a punto de ver un espectáculo increíble”, dijo. Wallenda

“Estaba contando el otro día y creo que hay 22 Guinness World Records solo en este programa”.

Parte de lo recaudado beneficiará a All Faiths Food Bank.

“Las despensas de alimentos en el área local y en todo el país están luchando en este momento”, dijo Wallenda

Los asistentes pueden obtener un descuento de $ 1 en el precio de su boleto por cada lata de alimentos no perecederos que se traigan al evento (un máximo de $ 5 de descuento).

La CEO de All Faiths Food Bank, Sandra Frank, le dice a 8 On Your Side que a Wallenda se le ocurrió la idea de retribuir y ayudar a los afectados por la pandemia.

“Nik está muy conectado con la comunidad y se preocupa mucho por lo que le está sucediendo a sus vecinos aquí en su ciudad natal. Estamos increíblemente agradecidos de que nos hayan seleccionado para ser parte de este evento realmente divertido de dos fines de semana”, dijo Sandra Frank.

Los horarios de los espectáculos son los siguientes:

5 de junio, 6:30 pm

6 de junio, 2:30 pm y 6:30 pm

7 de junio, 1 p.m. y 5 p.m.

11 de junio, 6:30 p.m.

12 de junio, 6:30 p.m.

13 de junio, 2:30 pm y 6:30 pm

14 de junio, 1 p.m. y 5 p.m.

Para obtener más información y detalles de boletos, visite daredevilrally.com .