AGUA CLARA. Fla. (WFLA) – Varios camiones de bomberos llegaron a la escena de un incendio reportado en un centro comercial de Clearwater el jueves.

Clearwater Fire and Rescue respondió al informe de un incendio en Countryside Mall, ubicado en 27001 US 19 N. poco después de las 8 a.m.

La agencia dijo que el incendio estalló en Whole Foods y llenó la tienda de comestibles de humo. Los bomberos tuvieron que acceder al sistema de ventilación desde el techo para extinguir el incendio.

Los equipos de los departamentos de bomberos de los alrededores también respondieron al incendio, pero Clearwater Fire and Rescue dijo que nadie resultó herido.