TAMPA, Fla. (WFLA) – Emmalee Wyatt, de 20 años, dice que ahorró durante años para poner $8,000 en el auto de sus sueños, un deportivo Subaru BRZ 2013. Sin embargo, menos de una hora después de que compró el automóvil, el motor se incendió mientras conducía a casa desde el concesionario.

“Tuve la oportunidad de sentir la emoción de tener el primer auto de mis sueños ni siquiera una hora antes de que me lo quitaran”, dijo Wyatt. “Todo literalmente explotó en mi cara”.

Los documentos de financiamiento de Wyatt muestran que compró el automóvil a precio final de $24,900 en Victory Auto Mall en Tampa el 30 de abril. Ella dice que iba de camino a su casa en el condado de Pasco cuando el motor se paró y las cosas empeoraron rápidamente. Estaba en State Road 52, aproximadamente a una milla al oeste de Bellamy Brothers Boulevard.

“Empecé a escuchar un sonido chisporroteante y había humo”, dijo. “Quiero decir, en un abrir y cerrar de ojos, todo el auto estaba lleno de tanto humo que no podía ver”.

Ella recuerda que el auto se volvió loco y las cerraduras de las puertas se bloquean y desbloquean esporádicamente.

“No podía moverme”, dijo. “Estaba sentada allí congelada, enloquecida, no podía respirar, no podía ver nada”, dijo Wyatt. “Mis ojos se sentían como si estuvieran en llamas”.

Ella dice que un transeúnte se detuvo para ayudarla a salir del auto.

“Podría haber muerto”, dijo.

Wyatt dice que se apresuró a alejarse del auto, justo cuando el motor estaba envuelto en llamas.

“Hubo un fuerte estruendo y el motor literalmente explotó”, dijo Wyatt.

El informe del Jefe de Bomberos muestra que “se determinó que el incendio se originó debido a una falla mecánica dentro del compartimiento del motor”.

Más de cinco semanas después, Wyatt recurrió a la reportera investigativa Shannon Behnken de WFLA en busca de ayuda, diciendo que no estaba recibiendo respuestas del concesionario ni de su compañía de seguros, Geico. A pesar de que tiene un seguro de cobertura completa, no le ofrecieron un auto de alquiler, dice, y no estaba recibiendo actualizaciones sobre su reclamo. Ella dijo que ni siquiera le dijeron si estaba cubierta por este reclamo.

“Necesito ayuda”, dijo Wyatt. “No puedo obtener ninguna respuesta”.

Ella dijo que se vio obligada a pagar alrededor de $50 por Uber para llegar a su trabajo en un hogar de ancianos ya que no tiene automóvil. Esto, luego de pagar $8,000 de enganche y financiar $16,900 por el saldo del auto usado que tuvo por solo una hora.

La reportera Behnken fue a Victory Auto Mall en busca de respuestas, pero le dijeron que el gerente general estaba ocupado y le pidió que se fuera. Sin embargo, por teléfono, el gerente general dijo que el concesionario se compadece de Wyatt pero que no es responsable y que lo que le sucedió al auto “ocurre a veces”.

Cuando se le preguntó si podía obtener un reembolso, dijo que eso dependía del propietario, que no estaba disponible y no devolvió una llamada de Behnken.

Las llamadas repetidas durante dos días a Geico Insurance Company no han sido devueltas. Sin embargo, poco después de las llamadas de Better Call Behnken, Wyatt dice que Geico la llamó para decirle que su reclamo ahora está avanzando. Todavía no está claro qué significa eso para Wyatt.

Los registros de Subaru muestran que el automóvil de Wyatt tuvo un retiro del mercado por calado del motor, pero eso había sido reparado, según muestran los registros.

La investigadora Behnken continuará dándole seguimient a historia y ayudará a Wyatt a navegar a través de este complicado proceso.

