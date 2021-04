Mujer muerta y otras 2 heridas en tiroteo en St. Pete

CONDADO DE MANATEE, Fla. (WFLA) - ACTUALIZACIÓN 6:45 PM: Más de 300 presos de la Cárcel del Condado de Manatee serán trasladados a una instalación separada mientras los funcionarios continúan monitoreando la brecha de aguas residuales en Piney Point.

El oficial de información pública de la Cárcel del Condado de Manatee, Randy Warren, confirmó a 8 On Your Side que 345 reclusos serán trasladados a "un lugar seguro no revelado para liberar espacio de cama para los 721 reclusos restantes en el nivel superior de la Cárcel de Manatee".