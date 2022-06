TAMPA, Fla. (WFLA) – Es un milagro que Melanie González esté viva.

“Estoy muerta”, dijo Melanie González, una sobreviviente de violencia doméstica. “Tú ganas. No hay nada más que puedas hacerme. Voy a morir”.



El 9 de mayo, González dijo que fue apuñalada con un cuchillo de cocina 37 veces. Los agentes dijeron que el padre de sus tres hijos admitió el abuso. Cuando el cuchillo se rompió, González dijo que su abusador comenzó a golpearla con un palo de madera.



“No me mates”, dijo ella. “Simplemente le decía que no me matara”.



La violencia se desarrolló frente al hijo de 10 años de González, quien corrió a la casa de la vecina para llamar al 911. Ella dijo que le salvó la vida.

“Estoy viva”, dijo. “Me dieron una segunda oportunidad de estar aquí”.



Una segunda oportunidad de ser mamá. González dijo que ignoró las señales de alerta de su exnovio, Iván Villaseñor, quien vivía con ella para criar a sus tres hijos pequeños juntos.



“Él siempre me criticaba”, dijo. “Era muy celoso y autoritario. Me miraba a través de la habitación o me miraba a través de la ventana”.

Hay 41 centros de violencia doméstica certificados en todo el estado de Florida. The Spring of Tampa Bay es uno de ellos.

La presidenta y directora ejecutiva, Mindy Murphy, dijo que no siempre se puede predecir el comportamiento de alguien que es abusivo. The Spring proporciona espacios seguros y empodera a los sobrevivientes.



“Tienes que confiar en tus instintos, pero también puedes llamar y hacer un plan de seguridad con un defensor certificado del centro de violencia doméstica y hacer la pregunta: ¿Esto es abuso? ¿Estoy exagerando?”, dijo Murphy. “Muchas veces, la respuesta es no, no lo estás”.



Murphy dijo que hay muchas razones por las que los sobrevivientes no se van.



“Irse es complejo y, francamente, nuestra sociedad no hace un buen trabajo apoyando a los sobrevivientes cuando se van y, a menudo, los castiga y los culpa por el abuso”, dijo.

Villaseñor está acusado de intento de homicidio doloso. Está en la Cárcel del Condado de Pasco en espera de enjuiciamiento.



Los hijos de González viven con la familia. Ahora está empoderando a otras mujeres para que se pongan de pie y se vayan.



“No tengas miedo de levantarte y seguir tu vida”, dijo. “La vida de tu hijo tiene que ser lo primero. No puedes ser mamá si estás muerta”, dijo González.

Ella tiene una cuenta de GoFundMe si desea ayudarla a ella y a sus tres hijos.

RECURSOS:

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica: 800-799-7233