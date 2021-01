Mujer de Tampa enfrenta una factura de almacenamiento de muebles de $5,800 después de que la compañía de seguros no pagó

TAMPA, Fla. (WFLA) – Rosemary Harris está lista para que su pesadilla por las inundaciones termine y no quiere quedarse con una gran factura que su compañía de seguros debería haber cubierto.

Así que recurrió a Better Call Behnken en busca de ayuda. En cuestión de horas, tuvo la confirmación de que no tendrá que pagar un centavo.

La casa de Harris en Tampa se inundó en febrero cuando una tubería estalló en el baño. Ella dice que no fue hasta septiembre que su compañía de seguros, Universal Property & Casualty Insurance aprobó el reclamo para reconstruir su casa.

La empresa de restauración, Bay Area DKI, está casi terminada con las reparaciones y fue pagada por el seguro. Pero la factura de $ 5,800 por recolectar, limpiar y almacenar los muebles y las decoraciones del hogar de Harris no se ha pagado.

La empresa no devolvería los muebles, según la política de la empresa, hasta que se pagara la factura. A última hora del viernes pasado, la compañía devolvió los artículos, como un gesto de buena voluntad, pero Harris se enfrentó a la factura y dice que todavía no podía llamar a su propia compañía de seguros por teléfono.

“Si mi compañía de seguros no les paga, tengo que hacerlo”, dijo. “Estoy realmente preocupado por eso porque no tengo $ 5,000 para pagarles”.

La investigadora Shannon Behnken pudo comunicarse con ambas compañías. Una portavoz de DKI dijo que la compañía decidió no perseguir a Harris por el dinero, y que DKI es el que se quedaría sin dinero.

Un portavoz de Universal dijo que su compañía había estado esperando la confirmación de que los muebles fueron devueltos. Por lo tanto, el cheque a la empresa de restauración saldría el martes, dijo.

Harris todavía no está segura de por qué no hubo una mejor comunicación, pero está feliz de que este ya no sea su problema y espera que el resto de las reparaciones de la casa se terminen pronto.