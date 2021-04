Mujer de Tampa casi pierde el seguro de vivienda por una acera defectuosa del condado

TAMPA, Fla. (WLFA) – ¿Esa acera de propiedad pública doblada frente a su casa podría costarle el seguro de propietario?

Una mujer del condado de Hillsborough quedó atónita cuando su compañía de seguros le informó que la dejarán caer a menos que se repare la acera que supuestamente debe mantener el condado de Hillsborough.

Los agentes de seguros dicen que esto sucede con más frecuencia.

Ocho a su lado La investigadora Shannon Behnken descubrió que los inspectores de seguros no están buscando aceras en mal estado. Están allí para evaluar la responsabilidad de su techo envejecido, pero también se encuentran con otras responsabilidades potenciales, como aceras peligrosas que ni siquiera están en su propiedad.

Dione Dujust ha estado tratando de que el gobierno del condado de Hillsborough arregle su acera peligrosa y doblada durante tres años.

La acera está causando más problemas de los que imaginó. Safepoint Insurance le notificó que perdería la cobertura a partir del 30 de mayo, a menos que hiciera dos cosas: reemplazar su techo de 22 años, lo que hizo de inmediato y nivelar la acera propiedad del condado.

No recibió ayuda del condado, por lo que recurrió a Better Call Behnken.

“Ni siquiera está en camino de ser reparado en 2021”, dijo.

“Definitivamente no creo que deba ser penalizado o amenazado incluso por la compañía de seguros con perder la cobertura solo porque el condado no da un paso al frente y hace lo que se supone que debe hacer”.

Eight On Your Side aprendió rápidamente que este no es un caso aislado. Los agentes dicen que las empresas de terceros de News Channel 8 están prestando especial atención a los techos envejecidos, pero también a otras posibles responsabilidades que quizás no hayan notado antes. El condado admite que es legalmente responsable de las aceras públicas. Aun así, algunas compañías de seguros no quieren correr el riesgo.

Una acera peligrosa del condado no debería ser un problema para el propietario, así que fui a la cima. Administrador asistente del condado John Lyons.

Estuvo de acuerdo en echar un segundo vistazo.

“Debido a esto, queríamos hacer algo por esta señora”, dijo. “Vamos a intentar salir en los próximos 30 a 60 días y reemplazar ese panel de acera”.

Tan pronto, Dione debería tener una acera nueva y segura y no tendrá que preocuparse por perder el seguro.

Eight On Your Side se puso en contacto con un ejecutivo de la compañía de seguros de Dione, Safepoint Insurance, y le dijeron que también analizaron esto por segunda vez. El ejecutivo llamó a esto un “descuido” y dijo que normalmente no cancelan la cobertura sobre aceras defectuosas propiedad del condado.

Los agentes de seguros le dicen a News Channel 8 que algunos clientes han evitado la cancelación al proporcionar documentación del condado, que muestra que la acera está en la lista para ser reparada.

En otros casos, las empresas no cederán y su mejor opción es buscar una nueva empresa que pase por alto el problema de las aceras.