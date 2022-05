CLEARWATER, Fla. (WFLA) – Jamie Pessina no ha dormido mucho y su cabeza ha estado palpitando todo el día.

Ha experimentado una variedad de emociones, desde la ira hasta la tristeza. Y todo gracias al llamado “Orbeez Challenge” de TikTok. Pessina caminaba por Gulfview Boulevard en Clearwater Beach la madrugada del lunes con su sobrino cuando recibió un disparo en el ojo.

“Cuando vinieron hacia nosotros, solo escuchamos, solo escuché tres disparos”, dijo Pessina. “Ni siquiera lo sabía. Ni siquiera lo hubiera pensado. Me estaba volviendo loca, estaba preocupada por mi vista. Me preocupaba no poder abrir el ojo en ese momento. Y solo me preocupaba no poder ver”.

Sus amigos la ayudaron a regresar a su lugar de trabajo hasta que pudo recuperar la compostura. Decidió caminar hasta su auto con su sobrino y luego volvió a suceder.

Jacob Canaynay enfrenta cargos de agresión y agresión agravada.

“Estábamos caminando hacia el automóvil, dirigiéndonos al hospital, y volvieron a atacarnos”, dijo Pessina. “Inmediatamente, tan pronto como sonó el primer ‘pop’, literalmente agarré a mi sobrino, me di la vuelta. Solo podía escuchar ‘pop, pop, pop’. Me golpearon tres veces y él fue golpeado”.

La policía dijo que los hombres estaban disparando perdigones Orbeez a Pessina y otras víctimas desprevenidas. Los perdigones son gel, pero dependiendo de dónde te golpeen, los investigadores dijeron que pueden ser peligrosos. Es por eso que las agencias de aplicación de la ley en el área de Tampa Bay y en todo el país han instado a los jóvenes a no participar en el desafío.

La policía arrestó a Jacob Canaynay y Joshua Sánchez, de 18 años, y los acusó de agresión y agresión agravada. Los hombres comparecieron ante un juez el lunes por la tarde. Chad Canaynay apareció en nombre de su hijo.

“Fue este estúpido desafío de TikTok, nunca debieron seguirlo”, dijo el anciano Canaynay al juez. “Deberían haber estado de fiesta solos en casa”.

El padrastro de Sánchez, Steve Smith, también se dirigió al juez.

Joshua Sánchez nunca antes había estado en problemas, le dijo su padrastro al juez.

“Joshua es un buen chico y nunca antes se había metido en problemas”, dijo Smith al juez. “Puedo hablar de su carácter como persona porque quiere ser un miembro productivo de la sociedad”.

Rob Shaw, del Departamento de Policía de Clearwater, dijo que a pesar de los repetidos esfuerzos de las fuerzas del orden para informar al público que estos juguetes pueden ser peligrosos, la gente no está recibiendo el mensaje. Dijo que los dos adolescentes que fueron arrestados en el último incidente ahora enfrentan un cargo de delito grave que podría afectar su futuro.

“Digamos que ahora tienes 18 años y quieres conseguir un trabajo, tal vez quieras obtener una educación superior”, dijo Shaw. “Ahora vas a tener un delito grave en tu expediente”.

Pessina dijo que fue a la clínica de emergencia para que la revisaran y que planeaba ir a un oftalmólogo el lunes por la tarde.

Dijo que es demasiado pronto para saber si hay algún daño permanente, pero ahora puede ver con su ojo izquierdo y tiene esperanzas. Ella cree que los jóvenes que le dispararon deberían ser considerados responsables.

“Nunca he estado en una situación en la que me sentiría así”, dijo. “No me gusta. No quiero estar cerca de esas cosas. Esto me va a afectar por mucho tiempo”.