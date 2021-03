Mujer de Tampa Bay detalla una pesadilla de 3 años para desconectar a un cyerberstalker

DUNEDIN, Florida (WFLA) – Un acosador cibernético supuestamente atacó desde 3,000 millas de distancia después de un solo tweet que precedió a un rechazo romántico, y desde entonces se ha enganchado electrónicamente a una mujer de Tampa Bay.

“De hecho, hemos estado luchando contra esto durante tres años”, dijo Bonnie Etemad. “Nada parece detenerlo”.

Según el Centro de Denuncias de Delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones, una variedad de delitos cibernéticos costó alrededor de 20,000 víctimas de Florida casi $ 400 millones en 2019, se tabularon las estadísticas del año más reciente.

Ese total aumentó considerablemente desde 2018 y algunas categorías se dispararon. El robo de identidad sacó un poco más de $ 5.5 millones de bolsillos desprevenidos en 2018 en el estado, y aumentó a más de $ 96 millones en 2019.

Pero no siempre se trata de dinero.

“Realmente no teníamos nada que [him] robar”, dijo Etemad. “Así que nos acaba de acosar. Les he pedido que se detengan. Les he rogado que me dejen en paz”.

Bonnie Etemad

Su pesadilla comenzó con un tweet, cuatro emojis positivos, en respuesta a una publicación que hizo el sospechoso apoyando los derechos de las mujeres.

Etemad alega que cuando ella lo rechazó románticamente, él pirateó y tomó el control de su cuenta de Twitter y luego avanzó para cambiar repetidamente las contraseñas de sus dispositivos, según varias capturas de pantalla.

“Cuando hice un informe policial”, dijo Etemad, “ha sido muy vengativo y vengativo desde entonces”.

Sus amigos dirían que la llamaron, pero en una cadena de texto de abril pasado que guardó como evidencia potencial, Etemad escribió que su teléfono “no suena”.

¿La respuesta? “La voz, respondió el hombre”.

Etemad ha guardado varias grabaciones de la voz del hombre que, según ella, la reprendió más de una vez en farsi.

“Maldita, prostituta”, dijo, traduciendo la voz entrecortada y gritando. “Muerte sobre ti”.

Durante los últimos tres años, ella alega que él desactivó no uno, sino siete teléfonos. En un momento el año pasado, voló a California para obtener una orden judicial temporal en la que le dijo a la corte que él “amenazó su vida”.

Pero casi una docena de intentos de citar al sospechoso para que compareciera ante el tribunal no tuvieron éxito, dejando el caso abierto hacia el oeste.

En el condado de Pinellas, un juez desestimó su solicitud de medida cautelar y marcó una casilla que dice que “la evidencia presentada es insuficiente según la ley de Florida”.

Etemad argumentaría que su caso incluye muchos elementos de la sección “Cyberstalk” de la ley estatal , y ha presentado nuevos trámites en el condado de Pinellas al mismo tiempo que ingresa datos de su reclamo en el sitio web de informes de delitos en Internet del FBI.

Thomas Hyslip

Thomas Hyslip, instructor del Departamento de Criminología de la Universidad del Sur de Florida, cree que este tipo de delito cibernético podría no estar informado.

Dijo que si bien las leyes civiles están rezagadas, las leyes penales federales y estatales se han actualizado para enjuiciar a los acosadores cibernéticos. Pero en su opinión, los recursos para hacer cumplir la ley son limitados cuando se trata de perseguir casos únicos en varios estados.

“En momentos selectos, buscarán casos más pequeños como estos para tratar de dar un ejemplo y correr la voz, no puedes hacer esto y serás procesado”, dijo Hyslip. “Pero la realidad es que no puedes hacerlo todo el tiempo”.

Etemad alega que hay otras víctimas en varios estados conectadas con el sospechoso con el que está tratando y está tratando de llevar toda su información a las autoridades, con la esperanza de que alguien desconecte al acosador.

“Nos está volviendo básicamente locos”, dijo Etemad. “Hacernos sentir incómodos en nuestra propia casa. Elegir mujeres al azar en las redes sociales para atacar, acosar, atormentar, sabotear y arruinar nuestras vidas solo porque las rechazamos”.

El sospechoso en este caso no ha sido acusado y no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

Hyslip dijo que podría ver al FBI involucrarse si reciben múltiples informes sobre este acosador.

“Tienen analistas que revisan todos los informes y tratan de recopilar y encontrar un patrón”, dijo Hyslip. “Entonces, si encuentran a esta persona, este sospechoso le está haciendo esto a múltiples víctimas, entonces abrirían un caso e investigarían e intentarían procesar”.