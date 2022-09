TAMPA, Fla. (WFLA) – Una mujer de Tampa fue arrestada después de que un niño a su cuidado le disparara a un bebé de 5 meses, según la policía.

Un comunicado del Departamento de Policía de Tampa dijo que los oficiales respondieron a una casa en Sulpher Springs poco después de la 1 p.m. del sábado después de que la persona que llamó dijo que un bebé de 5 meses recibió un disparo en la cadera. Los oficiales dijeron que Paula Marie Concepción Santos, de 25 años, era la única adulta en la casa con el bebé y el niño pequeño, que tiene 3 años.

Santos le dijo a la policía que el niño de 3 años tomó el arma y la disparó accidentalmente, impactando al niño de 5 meses en la cadera. El bebé fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tampa. La policía dijo que se espera que el niño sobreviva.

La policía de Tampa arrestó a Santos y la acusó de negligencia infantil con gran daño corporal.

“Si bien estamos increíblemente agradecidos de que este bebé no haya resultado herido de muerte, esto debería servir como un recordatorio para que todos los padres o tutores vayan de inmediato y verifiquen que sus armas estén bien aseguradas”, dijo la jefa Mary O’Connor. “Los niños no deberían poder acceder a las armas de fuego y, además, las armas siempre deben almacenarse en una caja fuerte cerrada con munición almacenada por separado. No ponga en riesgo la vida de un niño por ser descuidado”.

La policía no dio ningún detalle sobre los niños además de sus edades. No está claro cuál es su relación con Santos.