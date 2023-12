SARASOTA, Fla. (WFLA) – Una mujer de Sarasota que fue declarada culpable de filmar a un mapache quemándose vivo y publicar el video en las redes sociales evitará la cárcel.

La jueza del Tribunal de Circuito Donna M. Padar condenó a Alicia Kincheloe el martes a dos años de control comunitario seguidos de tres años de libertad condicional. También debe completar 45 días del programa para infractores laborales dentro de 315 días.

Kincheloe debe inscribirse en el curso Pensando para un cambio y en un curso de manejo de la ira dentro de los 30 días. También debe hacerse una evaluación de salud mental y aprobarla en el primer intento.

También deberá realizar 100 horas de servicio comunitario, pero no relacionado con los animales. También debe entregar cualquier mascota y no se le permitirá tener ninguna en el futuro.

Si Kincheloe no completa alguno de los programas, automáticamente será arrestada y sentenciada a 45 días en la cárcel del condado de Sarasota.

Kincheloe fue declarado culpable en octubre de crueldad animal agravada y manipulación de pruebas.

El martes, ante el tribunal, Kincheloe leyó una carta que había preparado antes de conocer su destino.

“Quiero que me conozcan por mi bien en humanidad y no por mi mal momento, por eso, cuando me dirija hoy al tribunal en persona, lo primero que me gustaría decir es que lo siento mucho”, dijo Kincheloe. . “Lamento haber encontrado comedia y risa, lamento mi elección de palabras y el humor extremadamente negro que tuve ese día”.

Kincheloe dijo que estaba pasando por cosas emocionales el día del incidente: recibir las cartas de suicidio de su madre que estaba esperando y tomar decisiones sobre cómo conseguir ayuda para un ser querido.

“Sé que no hay excusa para cómo hice las cosas ese día”, dijo Kincheloe.

Kincheloe dijo que todo lo que puede hacer es reconocer sus errores.

“Este error ha sido, con diferencia, la mayor lección que he aprendido en mis 31 años de existencia”, afirmó. “También puedo decirles que nunca, en un millón de años, me imaginé o soñé que era la cara del mundo ahora mismo como un criminal, y eso me ha estado comiendo viva cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. , en semanas, meses, hasta casi dos años desde el día en que publiqué esos dos videos separados”.

Kincheloe dijo que espera que otros puedan aprender de sus errores.

“Desde este incidente, he elegido el camino de Dios”, dijo. “Fui bautizado y creado nuevo. He conocido a algunas personas hermosas en el camino. Visito a un terapeuta y a un psiquiatra. He tomado algunas clases, voluntariamente, no forzado. He pasado cada segundo con mis hijos y familia como si me la fueran a quitar”.

“No estoy tratando de buscar excusas, su señoría, y razonamientos para mi comportamiento en ese video que hice ese día, pero realmente no estaba en mi estado mental correcto ese día mental y emocionalmente”, dijo. “Estaba tan herida, enojada y traicionada. Simplemente no estaba pensando en absoluto, y lamento mucho que el mundo tuviera que verme en ese momento de oscuridad”.

Dijo que ya no es esa persona y que está aprendiendo a llorar y manejar sus emociones.

“En los últimos 15 meses, conocí la versión más destrozada de mí mismo, pero creó la versión más fuerte de mí mismo”, dijo Kincheloe.

El estado recomendó una sentencia de cinco años de prisión. El abogado defensor argumentó que el proceso judicial para un delincuente primerizo como Kincheloe es en sí mismo un castigo, y no pidió pena de prisión, sino control comunitario.

Padar dijo que ha juzgado homicidios, homicidios involuntarios y abuso sexual de niños, y no cree que la sentencia que solicitaba el estado fuera proporcionada.

“Honestamente, no tiene sentido para el tribunal, según mi experiencia, los factores atenuantes, el remordimiento que siento de usted, su falta de antecedentes”, dijo Padar. “Merece un castigo, de eso no hay ninguna duda. Merece un castigo. Pero no creo que la solicitud fuera proporcionada”.

“Debido a lo que hiciste, tanto antes como después de grabarlo, publicitarlo y publicarlo al mundo, y los textos que se intercambiaron después, no fue solo un día para ti. Fue una serie. de días, y no fue sólo un momento en el tiempo”, dijo Padar. “Había más que eso, y fue una serie de actos deliberados”.

“Sellaste tu propio destino en lo que respecta a cómo te percibirá el público para siempre”, dijo Padar.

Padar dijo que una de las consecuencias es que Kincheloe ahora es una delincuente convicta, lo que significa que no puede votar, no puede poseer un arma de fuego y tendrá dificultades si alguna vez tiene que alquilar un lugar para vivir. También podría perder algunas licencias, incluso en el campo de la atención médica.

“Lo más probable es que todo el duro trabajo que han realizado esté en peligro para siempre”, afirmó Padar.

“Fue un acto cruel”, dijo Padar. “Y de la misma manera, el público te ha tratado con saña. Y sea lo que sea que los motiva, tampoco lo entiendo”.

En agosto de 2022, Kincheloe publicó un vídeo en las redes sociales que mostraba a un mapache atrapado dentro de un contenedor de basura detrás de un restaurante “sin mostrar ningún signo de agresión”, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Sarasota. En el segundo video, Kincheloe se rió mientras salía humo del contenedor de basura. La cámara se movió hacia abajo, mostrando los restos carbonizados del mapache en el interior.

“Algunas personas dicen que arrojen una manzana con lejía”, dijo Kincheloe en el video, que se volvió viral. “Acabamos de brindar por su trasero. ¿Quién tiene hambre?”

Luego, Kincheloe sacó el mapache muerto del contenedor de basura y se deshizo de los restos, dijeron las autoridades. Dijo que el contenedor de basura estaba ardiendo y que ella y su padre usaron una lata de gas llena de agua para apagar las llamas. Sin embargo, los funcionarios descubrieron que la lata de gasolina estaba llena de algo inflamable.

“El estatus de delincuente convicto y cómo esto se ha hecho público en el mundo te seguirá por el resto de tu vida”, dijo Padar.