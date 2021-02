Mujer de San Petersburgo acusada de iniciar un incendio en una casa con un niño adentro

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Una mujer de San Petersburgo enfrenta cargos de incendio intencional y negligencia infantil después de que la policía dice que prendió fuego a una cama en el dormitorio principal de su casa, mientras que un niño estaba en otra habitación.

Según un informe de St. Petersburg Fire Rescue, el incendio ocurrió en una casa en 894 Rafael Blvd en la subdivisión de Snell Isle el viernes por la noche.

La policía está teniendo cuidado con lo que liberan, para no identificar al niño. Pero el informe del arresto indica que Livia Ganiko, de 39 años, tuvo una discusión con la víctima, que abandonó la casa.

El informe dice que Ganiko llamó a la víctima y amenazó con incendiar la casa. Continúa diciendo que le envió a la víctima una foto de una cama en llamas. También hay una llamada al 911 en la que dice que incendió la casa.

La casa no se quemó, pero el fuego y el humo causaron daños importantes a la casa y su contenido.

Los vecinos de esta comunidad normalmente tranquila están en estado de shock. Martha Waddell es uno de ellos.

“Es muy sorprendente porque es tan silencioso”, dijo Waddell. “Yo mismo me siento preocupado, por todos los involucrados. Especialmente por el niño”.

Los agentes liberaron a Ganiko de la cárcel del condado después de que pagó una fianza de $ 55,000. Un juez ordenó que después de su liberación, use un monitor GPS y no tenga contacto con la víctima. No tiene antecedentes penales en el condado de Pinellas.