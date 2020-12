Mujer de Safety Harbor atrapada sin una cocina en funcionamiento, quiere saber dónde está el dinero de su seguro

SAFETY HARBOR, Florida – Geraldine Carey pensó que su pesadilla de seguros ya habría terminado. En cambio, pasará unas vacaciones más sin una cocina que funcione.

Y esto es meses después de que ella accedió a un acuerdo de seguro de propietario de $ 70,000. No ha visto ni un centavo y se dirigió a Better Call Behnken para obtener respuestas.

“No he recibido nada y ellos no me hablan y me dicen qué está pasando, la razón por la que no he recibido nada, así que hasta que pueda comunicarme con alguien. No tengo idea de lo que está pasando”. Dijo Carey.

La reportera investigadora del consumidor Shannon Behnken descubrió que la compañía de seguros envió un cheque al abogado de Carey a principios de noviembre, pero un abogado de la firma dice que se solicitó un nuevo cheque porque la firma no creía que el banco de Carey procesara el cheque antes de los 60- día vencido la fecha de vencimiento.

Un abogado de Universal Casualty and Property Insurance le dice a Better Call Behnken que la solicitud no se hizo hasta esta semana. La compañía de seguros, dice el abogado, ya ha emitido el nuevo cheque.

Carey dice que esta pesadilla comenzó hace más de un año con una acumulación de aguas residuales que finalmente se determinó que era causada por tuberías oxidadas que necesitaban ser reemplazadas.

Carey dice que le dijeron que tenían que destripar la cocina para confirmar el moho antes de cortar el cheque. Eso fue en agosto y ha estado viviendo así desde entonces.

“Así es como tengo que cocinar … mis pequeñas ollas y mi parrilla George Foreman aquí”, dijo Carey mostrando su cocina improvisada.