McALESTER, Oklahoma, EE.UU. (AP) — La defensora contra la pena de muerte Lea Rodger dice que está muy consciente de las realidades que enfrentan ella y Richard Glossip, con quien se casó esta semana en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, donde él se encuentra en el corredor de la muerte.

Glossip, de 59 años, ya ha escapado por poco de la ejecución tres veces y podría ser el próximo hombre que Oklahoma ejecuta ahora que el estado levantó una moratoria de casi siete años sobre las ejecuciones debido a percances en su caso y otros.

Rodger, de 32 años, asistente legal que ha pasado más de una década abogando por el fin de la pena capital, dice que esa es una de las razones por las que no quería perder el tiempo casándose con su nuevo esposo.

“Para Rich, sobrevivir a tres intentos de ejecución, posiblemente enfrentar un cuarto, lo único que realmente le ha quitado eso es: No des nada por sentado… realmente vive el momento”, dijo Rodger a The Associated Press antes de casarse. el martes en una pequeña ceremonia dentro de la Penitenciaría del Estado de Oklahoma.

“Creo que ambos hacemos un buen trabajo en eso, y por eso era importante para nosotros que hiciéramos esto ahora que sabemos que podemos hacer este compromiso el uno con el otro”, dijo Rodger, de Lutz, Florida, quien ahora es estudiante de derecho

Lea Rodger, de 32 años, posa para una foto el 28 de marzo de 2022 en McAlester, Oklahoma, el día antes de casarse con el condenado a muerte de Oklahoma, Richard Glossip, en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Glossip se ha casado en prisión por segunda vez. Glossip, quien fue condenado por un asesinato a sueldo en 1997 casado con su prometida Lea Rodger el martes 29 de marzo de 2022, dentro de la penitenciaría estatal en McAlester. (Foto AP/Sean Murphy)

En esta foto del 19 de febrero de 2021 proporcionada por el Departamento Correccional de Oklahoma, se muestra a Richard Glossip. Glossip se ha casado en prisión. El hombre de 59 años que fue condenado por un asesinato a sueldo en 1997 se casó con su prometida Lea Rodger de 32 años el martes dentro de la penitenciaría estatal en McAlester. Es el segundo matrimonio en prisión para Glossip. Se divorció de su primera esposa el año pasado. (Departamento Correccional de Oklahoma vía AP)

En un comunicado proporcionado a la AP, Glossip dijo: “Después de todo lo que he pasado, perdiendo tanto de mi vida y de todos en ella, he sido bendecido más allá de toda imaginación”.

Aunque los matrimonios de los condenados a muerte no ocurren con frecuencia, tampoco son completamente inusuales, dijo Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Dijo que el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. en Loving v. Virginia, que prohíbe las prohibiciones de los matrimonios interraciales, se ha aplicado desde entonces a las personas en prisión.

“El matrimonio es uno de los derechos personales fundamentales que conservan los presos”, dijo Dunham.

Algunos de los presos más notorios del país se han casado después de ser encarcelados. El asesino en serie convicto Ted Bundy se casó con su prometida mientras estaba en el corredor de la muerte en Florida. Erik Menéndez y su hermano, Lyle Menéndez , que cumplían cadena perpetua por asesinar a sus padres en 1989 en su mansión de Beverly Hills, ambos se casaron en prisión. Richard Ramírez , el demoníaco asesino en serie conocido como el Acechador Nocturno que dejó signos satánicos en las escenas del crimen y mutiló los cuerpos de las víctimas durante un reinado de terror en la década de 1980, se casó mientras estaba en el corredor de la muerte en California.

En Oklahoma, las ceremonias de matrimonio de las personas encarceladas se llevan a cabo dos veces al año, en marzo y septiembre. El preso o la prometida es responsable de todos los costos asociados con el matrimonio, incluidas las tasas judiciales y, si es necesario, los costos de transporte si el condado requiere que la pareja firme el libro de registro de matrimonio del condado. Oklahoma no permite las visitas conyugales, ni siquiera para los reclusos recién casados, pero Rodger dijo que pudieron tomarse de la mano y besarse durante la ceremonia del martes.

Es el segundo matrimonio en prisión para Glossip, quien solicitó el divorcio de su primera esposa, Leigha Joy Jurasik, de Nueva Jersey, con quien se casó en 2018 cuando Jurasik tenía 21 años. Se divorciaron el año pasado y los registros judiciales muestran que Jurasik no apareció. hasta una audiencia el año pasado en la que un juez le ordenó pagar a Glossip $100 por semana durante 85 semanas para cubrir una pensión alimenticia de $5,000 y $3,500 por los honorarios legales de Glossip. Jurasik no respondió a un correo de voz y mensajes en busca de comentarios sobre su matrimonio con Glossip.

Glossip es quizás mejor conocido por el histórico caso de la Corte Suprema de EE . UU. que lleva su nombre. En 2015, un tribunal dividido encontró constitucional el uso del sedante midazolam en inyecciones letales.

El caso de Glossip atrajo la atención internacional después de que la actriz Susan Sarandon, que ganó un premio de la Academia por su interpretación de la lucha de la hermana Helen Prejean, opositora a la pena de muerte, para salvar a un hombre en el corredor de la muerte de Luisiana en la película de 1995 “Dead Man Walking”, asumió su causa en la vida real. la vida. La propia Prejean se ha desempeñado como consejera espiritual de Glossip y lo visitaba con frecuencia en prisión.

Glossip fue condenado dos veces y sentenciado a muerte por ordenar el asesinato en enero de 1997 de Barry Van Treese, propietario del motel de la ciudad de Oklahoma donde trabajaba Glossip. Los fiscales dijeron que Justin Sneed, un personal de mantenimiento de un motel, admitió haber robado y golpeado a Van Treese, pero dijeron que lo hizo solo después de que Glossip prometió pagarle $10,000. Sneed, quien fue el testigo clave contra Glossip en sus dos juicios, actualmente cumple cadena perpetua sin libertad condicional.

Glossip ha estado dos veces a las pocas horas de recibir una inyección letal cuando se canceló su ejecución. Obtuvo un indulto de dos semanas en septiembre de 2015 para darle tiempo a su abogado para presentar un reclamo de inocencia. Dos semanas más tarde, después de que un tribunal lo rechazara, estaba a punto de ser escoltado a la cámara de ejecución cuando los funcionarios de la prisión se dieron cuenta de que habían recibido el medicamento equivocado para su ejecución. Eso condujo a una moratoria de casi siete años sobre la pena de muerte en Oklahoma que finalizó el otoño pasado . Ahora, él es el demandante principal en una demanda federal que desafía nuevamente el método de inyección letal del estado como inconstitucional. Otro abogado, Don Knight, busca anular su condena basándose en una declaración de inocencia .

Sheila Isenberg, quien recientemente terminó una segunda edición de su libro de 1991, “Mujeres que aman a los hombres que matan”, y ha entrevistado extensamente a mujeres que buscan relaciones con asesinos convictos, así como a psiquiatras, trabajadores sociales y funcionarios de prisiones, dijo que algunas mujeres son atraídos por hombres que cometen crímenes particularmente atroces, como asesinos en serie o asesinos en masa.

“En el caso de Richard Glossip, no es ni un asesino en serie ni un asesino en masa, pero sin embargo es notorio”, dijo Isenberg.

Rodger se irritó ante la sugerencia de que la notoriedad de Glossip es lo que la atrajo de él. Dijo que ni siquiera consideró el matrimonio cuando agregó Glossip a una lista de prisioneros a los que envía tarjetas de Navidad cada año.

En última instancia, la correspondencia a través de cartas dio paso a las llamadas telefónicas, y Rodger dijo que ella y Glossip rápidamente desarrollaron una conexión profunda.

“Tuvimos ese consuelo instantáneo el uno con el otro, como si hubieras conocido a alguien de toda la vida”, recordó.

“No se trata de atención”, continuó. “Soy una persona muy reservada. Simplemente son las circunstancias en las que nos encontramos. Creo que la atención debe centrarse en su inocencia. Ya ha perdido 25 años de su vida”.

