Mujer de Brandon muerta en un accidente en la I-4; tráfico afectado

Un nuevo estudio no encuentra evidencia de beneficio de un medicamento contra la malaria ampliamente promovido como tratamiento para la infección por coronavirus.

La hidroxicloroquina no redujo el riesgo de morir o necesitar un tubo de respiración en una comparación que involucró a casi 1,400 pacientes tratados en la Universidad de Columbia en Nueva York, informaron investigadores el jueves en el New England Journal of Medicine. (MÁS INFO AQUÍ)