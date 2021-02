Muchos fanáticos de los Bucaneros violaron la orden de máscaras del desfile de botes, pero la alcaldesa dice que la mayoría no lo hizo

TAMPA (WFLA) – A pesar de una orden de máscaras de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor , la mayoría de los fanáticos vieron el desfile de botes del campeonato del Super Bowl de los Tampa Bay Buccaneers sin usar una.

Los expertos en salud pública advierten que algunos eventos del Super Bowl con grandes multitudes podrían convertirse en un ‘super esparcidor’ del virus.

‘Los aficionados estaban esparcidos por tierra y agua, y un gran porcentaje de ellos usaba máscaras’, dijo la alcaldesa Castor en un comunicado a 8 On Your Side el jueves por la tarde. ‘Los empleados de la ciudad entregaron aproximadamente 10,000 máscaras a los fanáticos en tierra a lo largo de la ruta del desfile’.

Pero eso no es lo que las cámaras 8 On Your Side observaron a lo largo de la ruta del desfile de botes repletos, especialmente en áreas congestionadas a lo largo del Tampa Riverwalk junto al parque Curtis Hixon.

‘No veo cómo las cifras no van a subir dada la forma en que todo sucedió en los últimos días’, dijo Tom DeGeorge, propietario de Crowbar en Ybor City y fundador de la iniciativa “Safe and Sound” .

Después de que multitudes en gran parte sin máscaras llenaron las calles del distrito de Ybor durante el fin de semana, DeGeorge dijo que lo que presenció durante el desfile no lo sorprendió.

‘El cuidado que se le puso con la experiencia de la NFL y el Super Bowl fue de primera categoría’, dijo DeGeorge. ‘No vi la misma cantidad de planificación meticulosa para la seguridad de nuestra comunidad’.

El superintendente de las escuelas de Hillsborough, Addison Davis, respondió el jueves que fue captado por la cámara sin una máscara durante la transmisión del desfile de News Channel 8.

‘Junto con varios otros líderes locales, asistí a la presentación del campeonato en el puerto para celebrar a nuestros socios, los Buccaneers, y su histórica victoria’, dijo Davis. ‘Usé mi máscara durante todo el evento, solo me la quité brevemente para algunas fotos y luego me la volví a poner por el resto del tiempo que estuve presente. Como dije en mi correo electrónico a los empleados y las familias la semana pasada, siempre debemos seguir las pautas de los CDC para mantenernos saludables y seguros, y eso me incluye a mí. En retrospectiva, debería haberme dejado la máscara puesta durante toda la celebración’.

La alcaldesa Castor dijo en su declaración que todo se reduce a la ‘responsabilidad personal’ de hacer ‘lo correcto y preocuparse por la seguridad de los demás’.

‘Sigo preocupada por nuestros números de COVID y es un equilibrio entre celebrar una victoria histórica que ha elevado a nuestra comunidad y garantizar que se haga de manera segura’, dijo en su declaración. ‘Nuestra Ciudad puso un gran esfuerzo en la parte delantera para mantener a todos seguros al educar, comunicar y distribuir máscaras’.

DeGeorge dijo que le gustaría trabajar con los líderes locales para elaborar un plan para proteger mejor a la comunidad del coronavirus mientras observa los próximos grandes eventos en el calendario.

‘Con la ayuda de la ciudad y el condado, si es necesario, y realmente mire cuál será nuestro plan de juego para los fines de semana como el día de San Patricio y Wrestlemania’, dijo DeGeorge.

El Departamento de Salud de Florida informó 525 nuevos casos de COVID-19 en el condado de Hillsborough y una tasa de positividad para nuevos casos del 7.51 por ciento.

8 On Your Side lo mantendrá informado si hay un pico de coronavirus posterior al Super Bowl.