Motociclista muere después de golpear y correr, la policía investiga en St. Pete

S T. PETERSBURG, Florida (WFLA) - El gobernador Ron DeSantis no incluyó peluquerías y peluquerías en la fase uno de la reapertura de la economía de Florida .

Si bien eso no está bien con muchos peluqueros y estilistas en Tampa Bay, la dueña de un salón en San Petersburgo le dijo a 8 On Your Side que tiene sentimientos encontrados sobre la decisión.