Ministerio falso compra mansión en Disney World después de obtener millones en fondos de APP, dicen los federales

ORLANDO, Florida ( WESH ) – Los investigadores federales han incautado millones de dólares de lo que llaman un ministerio falso en Orlando.

Parte de ese dinero se destinó a comprar una mansión cerca de Disney World.

A raíz de la pandemia, el Servicio Secreto está trabajando actualmente en cientos de casos de fraude de préstamos de la SBA en todo el país y ha incautado más de $ 345 millones, con más de $ 50 millones en Florida.

Ese dinero se ha devuelto a los estados y al gobierno federal.



Eso incluye millones incautados del Ministerio Internacional de Aslan, que enumeró una dirección de Orlando en North Orange Blossom Trail. Sin embargo, la dirección está vacía.

Según la División de Corporaciones de Florida, la corporación extranjera sin fines de lucro se estableció en 2018 y todavía está activa.



Los registros federales muestran que recibió dinero del Programa de Protección de Cheques de Pago, o PPP, en abril para mantener a 486 trabajadores empleados.



Sin embargo, la denuncia federal alega que fue una estafa y una organización religiosa falsa creada para cometer fraude.

Las personas detrás de Aslan son también los operadores registrados de “Church Of Florida, Inc” con una dirección postal en la oficina de correos de Turkey Lake Road y una ubicación física falsa en un parque de oficinas de St. Petersburg.



La denuncia afirma que los protagonistas de la supuesta estafa, el Dr. Evan Edwards, su hijo Joshua, su hija Joy y su esposa Mary Jane utilizaron numerosas cuentas bancarias, mantenidas con diferentes nombres para lavar el dinero del PPP.



Los agentes incautaron $ 7,6 millones de cuentas de Bank Of America y otros $ 868,250 de First American Trust por un total de $ 8,4 millones en dinero de ayuda para el coronavirus obtenido de manera fraudulenta.



Los investigadores dicen que los $ 868,250 estaban destinados a ser un pago inicial de una casa de $ 3.5 millones en el exclusivo vecindario Golden Oak de Disney World.



Del Servicio Secreto: “El pueblo estadounidense y, en particular, los propietarios de pequeñas empresas que están sufriendo pueden estar seguros de que el Servicio Secreto, la Administración de Pequeñas Empresas y nuestros Grupos de Trabajo contra el Fraude Cibernético están identificando e investigando de manera proactiva a cualquier individuo o entidad que haya obtenido una SBA de manera fraudulenta. préstamo.”

La denuncia dice que el 17 de septiembre, el vehículo de Edwards fue detenido por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida en la I-75. Las cuatro personas estaban adentro.

Las autoridades dicen que el vehículo contenía lo que parecían ser varias computadoras portátiles y tabletas que fueron incautadas, junto con una trituradora de documentos.



La denuncia no explica por qué la familia Edwards fue puesta en libertad.



Un portavoz de la oficina del Fiscal de EE.UU. se negó a proporcionar comentarios sobre este o cualquier otro caso relacionado con las investigaciones relacionadas con el Ministerio Internacional de Aslan.