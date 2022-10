CONDADO DE POLK, Fla. (WFLA) – Mientras el huracán Ian soplaba y derribaba árboles, Courtney Rizzuto y otros tenían la esperanza de que sus luces permanecieran encendidas.

Ella y otras 27,000 personas seguían sin electricidad el viernes por la mañana. Se ven obligados a cargar sus teléfonos en los automóviles.

Dentro del apartamento de Rizzuto, su reciente botín de comestibles de $200 dólares se estaba pudriendo.

“Tuve que tirar muchas de mis cosas. Todos mis productos lácteos y carnes que tuve que poner aquí”, dijo. “Tengo la suerte de tener una casa que no ha sufrido destrucción, pero obviamente es algo en lo que no sabes lo que va a pasar. No sabes cuándo volverá la energía”.

A unos kilómetros de distancia, encontramos imágenes del problema. Un poste de luz estaba roto. Una rebanada de alambre de metal. Otro justo en el medio, causando aún más daño.

Un equipo de linieros locales y de otros estados entró como la caballería, pero pasarán hasta cuatro días más antes de que todos vuelvan a estar en línea.

“Quiero alentar a los clientes a que se mantengan seguros mientras tanto. Y que tengan un poco de paciencia con nosotros. Realmente estamos trabajando lo más rápido que podemos”, dijo un liniero a 8 On Your Side.

Una víctima: un centro comercial de nueve negocios que incluye una estación de gasolina con 7,000 galones que no pueden llenar los tanques de nadie sin electricidad.

Sonny Patel es uno de los muchos dueños de negocios que están nerviosos.

“33 años aquí y nunca me he quedado sin electricidad. Esta es la primera vez”, dijo Patel.

Hay un generador en el centro comercial, pero solo es lo suficientemente fuerte como para alimentar un enfriador.

Patel ha perdido clientes y efectivo. Dijo que ha perdido $12,000 a $15,000 por día.

Los cortes de energía se dispersan por toda la zona.

Robert Joe Michie estaba recogiendo escombros y se sintió afortunado de recuperar la electricidad después de un día y medio.

Está dispuesto a ayudar a sus vecinos, especialmente porque volver a conectarse podría salvarle la vida a un familiar.

“Aire acondicionado: la abuela lo necesita. Eso es seguro y también necesita oxígeno. Eso ayuda”, dijo Michie.

Michie tenía un mensaje para sus vecinos. “Si necesitan ayuda o algo así, pueden venir”, dijo.