Miembro de la junta escolar del condado Hillsborough cuestiona el liderazgo del superintendente luego de los despidos de maestros

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Educadores, padres e incluso un miembro de la junta escolar están cuestionando el liderazgo de la superintendente del condado de Hillsborough, Addison Davis, en medio de los despidos de maestros.

Jessica Vaughn, miembro de la junta escolar, le dice a 8 On Your Side que es impactante ver cómo se desarrolló mucho de esto y dice que tiene varios razonamientos para dudar del liderazgo del superintendente Davis.

“Desde la falta de comunicación con los miembros de la junta de que incluso iba a suceder. Desde la falta de comunicación sobre cuándo se debían hacer los recortes finales hasta la comprensión de si estos recortes eran necesarios”, agregó Vaughn. “Me pregunto si es el adecuado para nuestro distrito”.

También recibió una protesta abrumadora del personal y los padres que llegó a presentar una petición con más de 4.000 firmas exigiendo la destitución del superintendente.

“Eso fue completamente dirigido por los padres. Lo he visto. Lo he leído. He estado atento a cuántas firmas se han obtenido y cuáles son los comentarios, solo para tener una idea de nuestra comunidad sobre su posición”, Vaughn dicho.

Vaughn le dijo a 8 On Your Side durante la sesión de trabajo de la próxima semana, la junta creará un plan para ayudar al Superintendente Davis.

“En lugar de si queremos o no retirar su contrato, tal vez las expectativas no le quedaron claras y lo que sería más apropiado sería ponerlo en un plan de acción correctiva”, dijo Vaughn.

En respuesta a lo que ha ocurrido recientemente, los líderes del distrito enviaron esta declaración del Superintendente Davis:

“Me contrataron para transformar el condado de Hillsborough. Y en ese proceso, tuvimos que tomar algunas decisiones muy difíciles. Cambiamos el enfoque educativo. Cambiamos los marcos de instrucción. Hemos aumentado la responsabilidad. Dirigí este distrito a través de una pandemia, con éxito. Y además de eso, me enfrento a caídas presupuestarias una y otra vez. Y mientras estás cortando a 2000 personas, es difícil construir relaciones. Es difícil generar confianza, pero estoy comprometido a trabajar para mejorar “.

Las Escuelas Públicas de Hillsborough organizarán un ayuntamiento el miércoles a las 6:30 pm en Facebook. La representante Kathy Castor, la senadora estatal Janet Cruz y otros líderes locales discutirán cualquier problema o pregunta que puedan tener los padres, maestros y personal.