FROSTPROOF, Fla. (WFLA) – La casa de Stacey Pfieffer en Silver Lake fue un sueño hecho realidad.

La acababa de comprar en abril.

“Ahora se ha convertido en mi pesadilla”, dijo.

Cuando el huracán Ian pasó con una buena cantidad de lluvia pero con inundaciones mínimas, Pfieffer pensó que estaba a salvo.

Pero a medida que pasaban las semanas, el agua seguía subiendo.

“Son un par de pulgadas todos los días. Algunos días es de media pulgada. Algunos días es una pulgada. Solo depende”, dijo. “Se siente como si nunca terminara. No sé cuándo va a parar esto”.

Silver Lake se alimenta de un manantial y el agua se filtra desde el acuífero de Florida.

Un poco más de un pie de lluvia cayó sobre el área de Frostproof durante el huracán Ian.

En un correo electrónico, un representante del Distrito de Administración del Agua del Suroeste de Florida comparó Silver Lake con un tazón, sin desagüe.

La única forma en que el agua puede salir del lago es a través de la evaporación o a través del suelo.

“El problema con el agua del lago que se mueve a través del sistema de aguas subterráneas es que la cantidad de lluvia que hemos recibido en un corto período de tiempo ha elevado el nivel freático. Esto significa que la mayor parte del agua del lago no tiene adónde ir”, escribió un representante del Distrito de Administración del Agua del Suroeste de Florida en un correo electrónico a Pfieffer.

Mientras tanto, varias pulgadas de agua se asientan en el garaje y en la habitación del primer piso, donde vivía la suegra de Pfieffer.

Desde entonces se ha mudado.

El moho está trepando por las paredes de esa habitación.

Pfieffer, su madre y su novio todavía viven en el segundo piso.

“Es posible que el agua no llegue hasta aquí, pero el moho lo hará”, dijo.

Así que Pfieffer está empacando sus pertenencias más preciadas para mantenerlas a salvo.

Ella tiene una unidad de almacenamiento de porteo en su camino de entrada para sus pertenencias.

Pfieffer, que tiene seguro contra inundaciones, planea financiar una casa rodante esta semana para tener un lugar para dormir en la propiedad lejos del moho.

“Creo que hay algo que realmente deberían tratar de resolver, para que podamos tratar de deshacernos de esta agua tanto como podamos. De esta manera no daña más de lo que ya ha hecho”, dijo.

Un portavoz de SWFWMD le dijo a 8 On Your Side que el Distrito y el Departamento de Protección Ambiental tienen flexibilidad para abordar situaciones de emergencia bajo una Orden de Emergencia activa.

“Por ejemplo, si la inundación amenaza la seguridad de la propiedad, las estructuras, los sistemas de gestión de aguas pluviales, las obras y los embalses circundantes y también representa un peligro inmediato para la salud, la seguridad y el bienestar públicos, entonces el Distrito podría trabajar con el gobierno local para autorizar bombeos de emergencias. Sin embargo, tendríamos que asegurarnos de que el bombeo de emergencia no cause impactos en otra persona o en otro lago, etc.”, escribió Susanna Martinez Tarokh en un comunicado.

La ciudad de Frostproof o el condado de Polk tendrían que iniciar esas acciones, dijo Martínez Tarokh.

8 On Your Side se ha comunicado con los funcionarios del condado sobre este tema y aún no ha recibido respuesta.