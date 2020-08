‘Mi pequeño sufrió las consecuencias’: la madre de Sarasota insta a las familias a que se tomen en serio el COVID-19

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – Un niño de Sarasota de 4 años ha entrado y salido del hospital varias veces durante los últimos diez días. Le diagnosticaron una enfermedad inflamatoria llamada Enfermedad de Kawasaki unas semanas después de dar positivo por el coronavirus.

Erin Thomassen le dice a 8 On Your Side que su hijo, Alex, no mostró ningún síntoma grave mientras tenía COVID-19. Para él, las cosas se intensificaron después de que se recuperó y recibió un resultado negativo en la prueba.

Primero fueron dolores y molestias, luego una fiebre alta seguida de un corazón acelerado y miembros hinchados.

“Sus ojos estaban enrojecidos. Perdió el control de su estómago y estaba vomitando y tenía que ir al baño”, dijo Thomassen.

Los padres de Alex lo llevaron a la sala de emergencias del Sarasota Memorial Hospital. Después de una segunda visita, los médicos lo enviaron al Johns Hopkins All Children’s Hospital en St. Pete.

“Si hubiera durado uno o dos días más, podría haber tenido un daño cardíaco irreparable realmente grave”, dijo la madre del niño.

En una publicación de Facebook que ahora se ha compartido más de 1,000 veces desde el 8 de agosto, Thomassen escribió: “Me castigo por ser negligente con el uso de máscaras y el distanciamiento físico. Le burlé de los expertos y mi pequeño sufrió las consecuencias … … Éramos complacientes. Fuimos al gimnasio sin máscaras. Pensamos que estábamos más seguros porque todos somos jóvenes y saludables “.

Ella admite que la hospitalización de su hijo fue una llamada de atención.

“Estaba sentado en el All Children’s Hospital y los veía darle el medicamento a mi hijo y pensaba en lo grave que podría haber sido. Durante los últimos meses, pensé que esto se había exagerado demasiado y que hay tanto desinformación y todo el mundo se está volviendo loco por algo, y probablemente ni siquiera nos va a afectar “, dijo Thomassen.

“Incluso cuando sabíamos que lo teníamos, pensamos ‘bueno, somos jóvenes, no nos enfermamos muy a menudo y especialmente al pequeño Alex … no lo va a afectar en absoluto’. Realmente fue como esta actitud generalizada que hemos tenido “.

Su esperanza es que su historia y sus defectos ayuden a otras familias.

“Espero poder llegar a unas pocas personas, de verdad. No tengo que pasar por lo que yo pasé o incluso pensar en el hijo de otra persona que podría tener que pasar por eso porque no tienes ganas de usar un máscara “, dijo la madre de la niña de 4 años.

Alex ha estado mucho mejor en los últimos días, pero sus padres deben vigilarlo más de cerca. Los problemas cardíacos y vasculares siguen siendo una gran preocupación.

“Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a si vuelve a tener fiebre porque es cuando puede suceder. Lo tienen con una dosis muy alta de esteroides, toma una aspirina todas las mañanas para diluir un poco la sangre. .. se preocupan por los coágulos de sangre y sí, simplemente son monitoreados constantemente, monitoreados como una vez por semana a menos que veamos algo que está un poco mal “, dijo Thomassen.

Mientras las familias de nuestra área se preparan para enviar a sus hijos de regreso a la escuela, Thomassen espera que tengan en mente la historia de su familia.

“Dicen que las mascarillas no son 100 por ciento efectivas, pero está bien, ¿qué pasa si son 20 por ciento efectivas? Quiero decir que es algo que podemos hacer el uno por el otro, así que ¿por qué no?”, Dijo Thomassen.

