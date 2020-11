Metropolitan Ministries sirve miles de comidas de Acción de Gracias para llevar debido a la pandemia

TAMPA, Fla. (WFLA) - El gobernador Ron DeSantis estuvo presente en las noticias de la noche al inicio de la pandemia de COVID-19. Pero en estos días, el gobernador ha optado por un enfoque más guiado, utilizando las redes sociales para transmitir sus mensajes al público.

"Es un poco preocupante que no hayamos escuchado mucho de él ", dijo el residente de Tampa Stephen Graves a 8 On Your Side el miércoles.