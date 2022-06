NORTH PORT, Fla. (WFLA) – Un hombre atacado por un caimán de 7 pies que confundió con un perro finalmente fue dado de alta del hospital esta semana después de sufrir lesiones en la pierna.

Raymond Schott, de 49 años, le contó a NBC 2 sobre el momento en que salió a fumar después de la medianoche del 7 de junio.

Mientras Schott salía de su habitación en el motel Warm Mineral Springs en North Port, pensó que no escuchaba nada más que los ruidos de los niños.

“Salí a fumar un cigarrillo; pensé que escuché a algunos niños gritar. Salí a fumar y di un pequeño paseo por el patio o lo que sea, pero eh, el señor caimán cambió un poco mis planes”, dijo Schott.

Schott no tenía idea de que un caimán le agarró la pierna esa noche.

“Fue como un GRRRRR, un estruendo, un estruendo profundo y profundo”, dijo. “Pensé que era un Pitbull, como un Pitbull realmente molesto”.

Afortunadamente, Schott pudo llamar la atención de un oficial cercano que llamó a los paramédicos y ayudó a vendar su pierna sangrante.

Foto del espectador proporcionada a WFLA

“Sabía que si me caía, me iba a quedar con el resto de lo que tenía para mí. No quería quedarme por eso”, comentó.

Después de cinco días en el hospital, cirugía, 30 grapas y un drenaje temporal en la herida, Schott finalmente puede volver a caminar.

“Me siento muy afortunado de tener mi pierna… Le dije a mi cirujano que hiciera todo lo posible para salvar mi pierna”, dijo Schott.

Su cirujano le aconsejó que dejara de fumar después de este incidente.

La oficina del alguacil dijo que un oficial pudo capturar al caimán antes de que el trampero llegara al motel, el caimán fue retirado del área.