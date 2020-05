Más opciones para cenar al aire libre: Restaurantes de Lakeland podrán expandirse a espacios de estacionamiento y lotes

LAKELAND, Florida (WFLA) – Con las comidas interiores en los restaurantes de Florida restringidas al 25 por ciento de su capacidad, las ciudades están trabajando para expandir las comidas al aire libre para sus dueños de restaurantes.

Lakeland dio a conocer su plan de “Regreso a los negocios” el lunes por la noche, que afloja los requisitos de permisos para restaurantes que hacen negocios con derechos de paso públicos.

Esto incluye permitir que los restaurantes asienten a los clientes en estacionamientos privados, aceras y espacios de estacionamiento designados para “recoger en la acera”.

Las mesas al aire libre deben estar separadas por al menos seis pies para cumplir con las pautas estatales.

Desde mediados de marzo, muchos restaurantes del centro han confiado en la comida para llevar.

“Pudimos ajustarnos y adaptarnos muy rápidamente”, dijo Tina Calhoon, propietaria de Southern Kitchen & Bar de Fresco.

“Ha sido una locura. Ha sido una montaña rusa. Ha sido una locura, por decir lo menos ”, dijo Marcos Fernández, propietario de Nineteen Sixty-One, un restaurante latino en el centro.

Fernández no hizo servicio de comida para llevar antes de la pandemia. Ahora, incluso con el restaurante abierto a los huéspedes, la comida para llevar todavía representa el 60 por ciento de su negocio.

Fernández usa los espacios de estacionamiento en frente de su restaurante para ser recogido en la acera.

No le interesa hacer la transición a un “parklet” para agregar comidas al aire libre.

“Simplemente no creo que la experiencia valga la pena la inversión”, dijo. “Creo que son una gran idea a largo plazo”.

Caloon, el dueño de Fresco’s, tenía la impresión de que este era un plan a largo plazo, no una opción disponible ahora.

“Algo que están proyectando para un lapso de 18 meses, algo en el futuro que podría ser una solución permanente”, dijo. “No ha sido algo en mi opinión o conocimiento que haya sido aprobado y las operaciones de tráfico no han entrado y dicho: ‘Sí, puedes bloquear estos puntos'”.

“La gente necesita asientos temporales al aire libre en este momento. No podemos esperar un mes para resolver todo esto. Entonces está en su lugar, si quieren aprovecharlo, el personal está listo para ayudar ”, dijo Julie Townsend, directora ejecutiva de Lakeland Downtown Development Authority.

Townsend dijo que los materiales para las barricadas pueden ser suministrados por el dueño del negocio o pueden ser reutilizados por el LDDA.

“Las mesas van a abrazar la acera de ese espacio de estacionamiento, no el carril del lado del tráfico. Vamos a tener algunos amortiguadores, plantas, material de cercado al menos a dos pies de distancia del carril del tráfico para que las sillas y las mesas estén aún más lejos que eso ”, dijo, en relación con las preocupaciones de seguridad.

La pregunta principal de Calhoon era sobre servir alcohol.

“Simplemente no hemos tenido ramificaciones claras sobre si será legal o no porque no está en nuestro plan actual”, dijo.

“Tenemos que hablar con el estado sobre ahora que está en un espacio de estacionamiento, lo cual es correcto, ¿cómo funciona? Se hace en otras ciudades. Realmente es solo un tecnicismo. Trabajaremos y lo haremos ”, dijo Townsend.

La política temporal expirará el 31 de mayo a menos que la autoridad competente la extienda según las acciones legislativas estatales y locales, se lee en el sitio web de la ciudad.

