Más de una docena de oficiales de Tampa Bay tienen credibilidad cuestionable, dice el fiscal estatal

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – El Fiscal del Estado del Condado de Hillsborough considera que más de una docena de agentes de la ley locales activos tienen “credibilidad cuestionable”, según un documento interno obtenido por 8 On Your Side.

La lista de divulgación de empleados encargados de hacer cumplir la ley, también conocida como la lista “Brady” o “Giglio” después de las decisiones de la Corte Suprema de EE. UU. Que los inspiraron, es una lista de funcionarios activos y ex funcionarios conocidos que se sabe que no fueron veraces o cuyas acciones pasadas su credibilidad en cuestión.

Una variedad de malas conductas, que van desde asuntos de asuntos internos hasta crímenes reales, pueden colocar a un oficial en la lista Brady.

Debido a que los fiscales deben revelar cualquier evidencia que pueda dañar la credibilidad de un oficial como testigo durante el juicio, los 88 nombres que figuran actualmente en la lista del fiscal estatal Andrew Warren sirven como advertencia para “proceder con precaución” antes de llamar a un supuesto “policía Brady” a la estar.

El oficial de policía retirado del área de Tampa Bay, Dave Bryant, comparó una revelación de Brady con un piloto que perdió sus alas y explicó que mantener a los oficiales de Brady puede ser una gran responsabilidad para la agencia.

“Es un gran problema porque si no pueden testificar, realmente no pueden hacer su trabajo”, dijo. “Tienes que encontrarles un puesto que no implique confianza, pero no conozco muchos puestos como ese en un departamento de policía”.

Si bien la oficina del fiscal estatal dice que la mayoría de los nombres en la lista ya no son empleados por las fuerzas del orden locales, al menos 17 lo están actualmente.

Eso incluye a Algenis Maceo, un oficial de policía de Tampa despedido el año pasado por un patrón de mal comportamiento que luego resultó en condenas revocadas. Desde entonces, Maceo ha sido recontratado.

También en la lista está el ex policía estatal de Florida Greg Nelsen quien, según documentos judiciales, causó un accidente de DUI en 2019. Fue arrestado y finalmente despedido de FHP, pero rápidamente contratado por el Departamento de Policía de Plant City como oficial de patrulla de turno nocturno.

Un historial cuestionable disminuye la confianza, dice Bryant. Y aunque los policías son humanos y los humanos cometen errores, él dice que también deben ser sometidos a un estándar más alto.

“Cosas que involucran depravación moral o violación de la confianza pública, eso no es perdonable”, dijo.

El Departamento de Policía de Tampa declinó hacer comentarios. Un portavoz le dice a 8 On Your Side que la agencia cree que hay imprecisiones en la lista y que su equipo legal está trabajando con la SAO para tratar de aclarar.

Debido a que la lista Brady es una herramienta de referencia interna, está en constante evolución y, en algunos casos, los nombres se pueden eliminar, especialmente cuando se determina posteriormente que las acusaciones son infundadas.

ÚLTIMAS NOTICIAS: