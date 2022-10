NORTH PORT, Fla. (WFLA) – El agua de la inundación que ha estado inundando la ciudad de North Port durante días desde que el huracán Ian finalmente está comenzando a retroceder. Las autoridades dicen que más de 800 personas han sido rescatadas de sus hogares desde la tormenta y todavía están evacuando a las personas según sea necesario, hasta el lunes.

“De hecho, teníamos una copia de seguridad de 500 llamadas de emergencia que debían ponerse en cola. Hemos borrado todas esas llamadas, por lo que no tenemos llamadas pendientes y estamos al día en términos de todas nuestras respuestas de emergencia”, dijo North. Dijo el Gerente de Emergencias del Puerto, Michael Ryan. “Hemos visto áreas inundadas que nunca antes habíamos visto, así que sí, este fue un evento histórico catastrófico para la ciudad. Hemos visto niveles de agua de ocho, nueve, 10 pies sobre el nivel de la calle”.

En Tarpon Point Grill and Marina, que se encuentra a lo largo del río Myakka, el daño es generalizado. El negocio tenía un letrero enorme en el frente que ahora está boca abajo en el estacionamiento, las cabañas tiki instaladas recientemente fueron arrastradas durante la tormenta, y lo que era un patio acristalado ahora está abierto a los elementos.

“Es surrealista. Es como si aún no fuera real. Honestamente, me dan ganas de llorar. Amo este lugar. Miras todo por lo que has trabajado muy duro entre tu trabajo, que es mi segundo hogar, y luego mi propia casa, está destruida”, dijo el subgerente general Sierra Couture.

Algunos miembros del personal de Couture lo han perdido todo como resultado del huracán Ian.

“Perdió toda su casa, todo está bajo el agua. Fue muy triste escuchar porque estaban en la casa, no evacuaron y su hija decía que se iban a ahogar porque toda la casa se estaba llenando de agua. , dijo Couture con lágrimas en los ojos. “Afortunadamente, salieron, pero ella lo perdió todo, por lo que definitivamente estamos buscando diferentes cosas para donarle a ella y a todos en la comunidad. Es realmente difícil”.

A través de toda la devastación y destrucción, la comunidad se está uniendo, ayudando a los necesitados. Hemos visto a residentes rescatar a seres queridos y extraños atrapados en sus hogares. En la Iglesia Católica de San Pedro, los voluntarios están trabajando junto con los funcionarios de la Guardia Nacional de Florida distribuyendo alimentos, agua y hielo a quienes lo necesitan.

“Eso ha sido invaluable para las personas que intentan sobrevivir día a día en este momento y obtener suficientes suministros para hoy”, dijo el padre Nate Marzonie. “Ha habido tanta gente con situaciones trágicas, pero también tanta gente que muestra esfuerzos heroicos. Gente que ha perdido todo tratando de compartir su última lata de bienes o su última comida u ofrecer lo que sea que ayuden a sus vecinos. Ha Ha sido muy conmovedor y realmente aleccionador ver a personas que están en una necesidad tan desesperada, en una situación tan desesperada, ofreciendo todo lo que tienen y están tratando de ayudar a sus vecinos”.

Se insta a los residentes que están atrapados en sus hogares y se han quedado sin suministros a evacuar.

“Muchos de nuestros residentes han estado pidiendo suministros. Queremos compartir con ellos que si no tienen suministros para mantenerlos, les pedimos que se comuniquen con nosotros y los evacuaremos. Simplemente no tenemos la capacidad para entregarles suministros de manera regular. Los evacuaremos para que tengan acceso a sus suministros”, dijo Ryan.

Los funcionarios de la ciudad dicen que se han reportado cinco muertes desde que la tormenta atravesó el área. Esas muertes, sin embargo, siguen bajo investigación.