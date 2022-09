TAMPA, Fla. (WFLA) – El huracán Ian se trasladará al área de Tampa Bay el miércoles, trayendo consigo vientos dañinos. El gobernador DeSantis les dijo a los floridanos en el camino de la tormenta que esperaran cortes de energía a medida que la tormenta avanza por el suroeste y el centro de Florida.

PowerOutage.us, un sitio web que rastrea los cortes de energía en los Estados Unidos, mostró que 1,103,460 clientes se quedaron sin energía. El sitio web se actualiza cada 10 minutos.

La siguiente lista, que rastrea los cortes de energía en el área de Tampa Bay, se actualizará a medida que avance la tormenta y lleguen más informes.

TECO (Compañía Eléctrica de Tampa)

El mapa de TECO está caído. Los siguientes números son de 4 pm

Unas 76.242 personas están sin electricidad.

Haga clic para ver el mapa de apagones.

Para informar un apagón a TECO, haga clic aquí para hacer un informe en línea . Para informar problemas con equipos eléctricos, como una línea eléctrica caída o un transformador abierto, llame al (813) 223-0800 o al 1-888-223-0800.

Peace River Electric

Alrededor de 28,754 clientes no tienen electricidad en el condado de Manatee.

Cerca de 1,890 están sin electricidad en el condado de Hardee.

Aproximadamente 1,051 están sin electricidad en el condado de Hillsborough.

Alrededor de 697 personas están sin electricidad en el condado de Polk.

Cerca de 40 personas están sin electricidad en el condado de Sarasota

Haga clic aquí para ver el mapa de apagones .

Cómo reportar un apagón:

Informe un apagón a través de sucuenta en línea o la aplicación móvil SmartHub .

Envíe su interrupción por mensaje de texto al sistema de mensajes de texto de interrupción.

Llame al 800-282-3824

Energía y luz de Florida

Aproximadamente 182,510 clientes no tienen electricidad en el condado de Sarasota.

Alrededor de 42,670 están sin electricidad en el condado de Manatee.

Cerca de 1,910 están sin electricidad en el condado de DeSoto.

Haga clic aquí para ver el mapa de apagones .

Cómo reportar un apagón:

Haga clic aquí para informar una interrupción en línea

Llame al 1-800-4-OUTAGE (1-800-468-8243)

Duke Energy

Alrededor de 124,169 clientes no tienen electricidad en el condado de Pinellas.

Aproximadamente 2,041 clientes no tienen electricidad en el condado de Highlands.

Cerca de 4,463 clientes están sin electricidad en el condado de Pasco

Cerca de 1,582 clientes están sin electricidad en el condado de Polk

Alrededor de 65 clientes están sin electricidad en el condado de Hernando

Aproximadamente 1 cliente no tiene electricidad en el condado de Citrus

Haga clic aquí para ver el mapa de apagones .

Cómo reportar un apagón:

Haga clic aquí para informar una interrupción en línea .

Llame al (800) 228 – 8485

Lakeland Electric

193 clientes tienen apagones activos en el condado de Polk

Haga clic aquí para ver el mapa de apagones .

Cómo reportar un apagón:

Llame al sistema automatizado dedicado de Lakeland Electric (863) 834-4248

Withlachoochee River Electric Cooperative

Aproximadamente 3,012 clientes no tienen electricidad en el condado de Pasco.

Alrededor de 70 clientes están sin electricidad en el condado de Polk.

Haga clic aquí para ver el mapa de apagones .

Cómo reportar un apagón: